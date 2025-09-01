Una detención casi en directo: así confesaron los sospechosos del asesinato de Matilde Muñoz su crimen

Los detalles En las imágenes, los arrestados, ambos vinculados al hotel donde se alojaba Matilde Muñoz, conducen a las autoridades hasta la ubicación del cadáver, confirmando parte de las sospechas que su entorno mantenía desde el inicio de su desaparición.

La policía de Indonesia ha detenido a dos hombres, de 30 y 34 años, acusados del asesinato de la turista española Matilde Muñoz, de 72 años, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en la arena de una playa cerca del hotel donde se alojaba. Las imágenes difundidas por las autoridades muestran la detención casi en directo: los sospechosos, engrilletados y escoltados brazo con brazo, llevaron a los agentes hasta el lugar exacto donde habían ocultado a la víctima.

Según las autoridades, ambos trabajaban o habían trabajado en el hotel Bumi Aditya, en Senggigi, y habrían planeado el crimen para robarle dinero y pertenencias. Se llevaron unos tres millones de rupias, alrededor de 155 euros, y trataron de usar sus tarjetas sin éxito. Además, vendieron su teléfono móvil, lo que permitió a la policía rastrear sus movimientos y dar con ellos.

La policía indica que el asesinato se produjo la madrugada del 2 de julio en la habitación de Muñoz. Según la investigación preliminar, los sospechosos entraron por una ventana, la estrangularon y trasladaron el cuerpo primero a un montículo y luego a la playa donde fue hallado. La autopsia, que se realizará este lunes, confirmará oficialmente la causa de la muerte.

La familia y amigos de Matilde habían sospechado desde el principio del personal del hotel. Arty Fernández, amiga cercana de la víctima, asegura que el crimen no fue casual: "Lo planificaron porque Matilde tenía una rutina muy marcada y se habría defendido. Siempre sospechamos del hotel y ahora tenemos la confirmación".

Después de casi dos meses de angustia, la policía busca transmitir transparencia y confianza con estas imágenes. La familia de Muñoz, de momento, ha decidido no viajar a Indonesia. Su sobrino, Ignacio Vilariño, insiste en que podrían estar implicadas más personas: "No solo son ellos dos, hay más gente involucrada, así lo creemos absolutamente".

Matilde Muñoz, nacida en Ferrol y residente en Mallorca, llevaba años viajando por Asia y se hospedaba en Lombok desde junio. La desaparición había generado preocupación por la falta de respuesta inicial de las autoridades, y ahora el caso entra en una fase clave: detenciones confirmadas y la autopsia pendiente.

Las cenizas de Matilde volverán a España una vez finalicen los trámites, cerrando un capítulo trágico pero dando algo de alivio a sus seres queridos.