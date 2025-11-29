Detectados cuatro casos más de peste porcina africana en jabalíes

Los detalles Estos han sido hallados en la montaña de Collserola, el mismo radio en el que fueron encontrados los otros dos animales afectados.

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha comunicado en una entrevista que se han identificado cuatro nuevos casos de jabalíes muertos por peste porcina africana en la montaña de Collserola, donde ya se habían hallado otros dos casos. Aunque esperan la confirmación definitiva de los servicios de Madrid, los laboratorios catalanes ya han confirmado los positivos. Ordeig solicita a los ciudadanos que eviten la zona afectada para prevenir la propagación de la enfermedad. El Gobierno ha implementado restricciones y ha cerrado bosques en varios municipios cercanos, como Sant Quirze del Vallés y Terrassa, para contener el brote.

Estos han sido hallados en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en la zona de Collserola, el mismo radio en el que fueron encontrados los otros dos animales afectados.

Por su parte, Ordeig ha indicado que siguen a la espera de la validación definitiva de los servicios de Madrid, pero que los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales confirman los positivos.

Así, el conseller pide "responsabilidad" a los ciudadanos y que "eviten" ir a la zona de Collserola porque la enfermedad "está presente y hay que extremar las precauciones". "Con un vehículo, con una bici, con una pisada de un material contaminado biológico de un animal podría escampar la enfermedad", ha alertado.

"No sabemos si hay otros cerdos infectados, por lo tanto, hace falta este trabajo de vigilancia, de control en la zona", ha insistido a su vez.

Mientras se intenta contener el brote, el Gobierno ha restringido las actividades en medios naturales y ha cerrado bosques en varios municipios que se encuentran en las inmediaciones del radio en el que se encontraron los primeros animales con peste porcina africana.

Los municipios afectados en esta franja son: Sant Quirze del Vallés, Polinyà, Sabadell, Santa Perpetua de Mogoda Moncada y Reixac, Ripollet, Barberá del Vallés, Cerdanyola del Vallés, Bahía del Vallés, Sant Cugat del Vallès, Rubí y Terrassa.

El trabajo "será largo"

Sobre la evolución y seguimiento de la enfermedad ha dicho que las próximas horas son muy importantes para contener el foco y ha afirmado que si esto se hace rápido se podrán "renegociar" las exportaciones alimentarias que ahora han quedado suspendidas con diferentes países.

Ha alertado que este trabajo "será largo", pero ha defendido que el sector está, a su parecer, muy profesionalizado y modernizado por lo que se está más preparado que hace 30 años, cuando se registró el último caso, para evitar que esta enfermedad entre en las granjas. También ha querido recordar que esta es una enfermedad que no afecta a las personas y tampoco a "ningún otro animal".

