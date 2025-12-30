Desmantelan una clínica clandestina de estética en Cádiz y detienen a su propietaria por un presunto delito contra la salud

La Guardia Civil ha desmantelado una clínica clandestina de estética en Los Barrios (Cádiz)

La Guardia Civil ha desmantelado en Los Barrios (Cádiz) una clínica clandestina de estética y ha detenido a su propietaria por administrar tratamientos estéticos sin la preceptiva titulación sanitaria.

De este modo, y según informaba una nota del instituto armado, este pasado mes de octubre, los agentes supieron de la existencia de una supuesta clínica de estética que se publicitaba exclusivamente a través de redes sociales, ofreciendo tratamientos a precios muy reducidos e iniciaron una investigación.

Finalmente se contató que en dicho establecimiento se realizaban tratamientos estéticos sin que la titular contara con ningún tipo de titulación sanitaria ni con la preceptiva autorización administrativa para el ejercicio de esta actividad.

Asimismo, se comprobó que la clínica no facilitaba su ubicación exacta a los clientes hasta que estos concertaban una cita previa. Una vez localizada, se pudo verificar que el local se encontraba situado en una oficina del barrio de Guadacorte, en Los Barrios.

De este modo, y tras obtener la correspondiente autorización judicial, se registró el local junto con Inspectores de Farmacia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Durante el registro, los agentes comprobaron que, pese a no cumplir ninguno de los requisitos legales para el ejercicio de la actividad, el interior del local presentaba la apariencia de un centro médico autorizado.

La titular de la clínica, que carecía de cualquier titulación sanitaria, administraba tratamientos estéticos mediante inyecciones cutáneas, toxina botulínica (botox), esperma de salmón (polinucleótidos PDRN), ácido hialurónico y vitaminas, utilizando además productos sin control sanitario, adquiridos presuntamente en el mercado negro, lo que suponía un grave riesgo la salud de los pacientes.

Durante la inspección también se constató que el establecimiento tenía numerosas citas concertadas para el mes de diciembre, coincidiendo con el periodo de las fiestas navideñas. Como resultado de la actuación, el local fue precintado y clausurado, interviniéndose numerosos medicamentos y utensilios empleados para la administración de los tratamientos, algunos de los cuales estaban destinados para uso veterinario.

La responsable de la clínica ha sido detenida como supuesta autora de delitos contra la salud pública y de intrusismo laboral. La investigación ha sido llevada cabo por agentes del Puesto Principal de Los Barrios, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras.