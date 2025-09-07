Desconfinan el pueblo de Castromil tras la favorable evolución de un incendio ya sin llama y casi perimetrado

¿Qué ha pasado? El fuego, que apunta a ser intencionado, pasó rápidamente de nivel 1 a 2 de gravedad, ha rebajado su nivel de gravedad. Ya no hay peligro para la población.

Los medios aéreos se han reincorporado al operativo contra el incendio forestal de Castromil, entre Zamora y Ourense, que ha bajado a nivel de gravedad 1 tras una evolución favorable. En Castromil, donde el fuego parece ser intencionado, trabajan 24 medios y se ha contado con más de 50 desde el inicio. La buena evolución ha permitido que el incendio quede sin llama y prácticamente perimetrado, rebajando su gravedad y permitiendo el desconfinamiento del pueblo. En Garcibuey, Salamanca, el incendio ya está controlado y sin llama, bajando a nivel 0 de peligrosidad. Actualmente, en Castilla y León hay cinco incendios activos sin riesgo, y seis fuegos declarados el sábado están controlados.

En Castromil, fuego que apunta a ser intencionado, trabajan en estos momentos 24 medios y ha sumado más de 50 desde el comienzo de las llamas. Cuenta con siete agentes medioambientales y técnicos, además de 11 medios terrestres y el apoyo de otro tipo de medios.

La buena evolución de las labores de extinción ha permitido que el incendio quedara sin llama y quede prácticamente perimetrado, por lo que se rebajó su nivel de gravedad a 1 tras elevarse en apenas horas. Además, se ha procedido al desconfinamiento del pueblo de Castromil.

Además, el incendio de Garcibuey en Salamanca, que en pocos minutos pasó a índice 1 por su cercanía con la carretera y su afección a una zona arbolada, se quedó sin llama por la noche y bajó a nivel 0 de peligrosidad, dándose por controlado a las 21:10 del sábado.

En estos momentos, en Castilla y León hay cinco incendios activos pero sin riesgo: son los de Fasgar e Igüeña, declarados en plena oleada de fuegos (8 y 19 de agosto); el de El Espino, en León, que se inició el viernes de manera intencionada; y los de Torre de Babia (León), iniciado ayer intencionadamente; y Fuentidueña (Segovia), de esta madrugada.

Controlados están seis de los fuegos declarados el sábado, una jornada especialmente intensa para los medios de extinción con más de una docena de nuevos incendios en casi todas las provincias, y los de Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Cipérez, Barniedo de la Reina, Porto, La Baña, La Uña, Caín de Valdeón y Candelario.