Accidente ferroviario en EEUU

Preocupación en Texas tras descarrilar un tren que transportaba mercancía peligrosa

Los detalles Las autoridades han confirmado que no se reportaron heridos y que no se han ordenado evacuaciones. Por el momento, no se han detectado fugas.

Descarrila un tren que transportaba mercancía peligrosa en Texas
Un tren de carga de la empresa Union Pacific que transportaba materiales potencialmente peligrosos descarriló este martes 12 de agosto cerca de la localidad de Gordon, ubicada aproximadamente a 105 kilómetros al suroeste de Fort Worth, en el Estado de Texas. Al menos 35 vagones se salieron de las vías, apilándose unos sobre otros en una zona rural.

Las autoridades han confirmado que no se reportaron heridos y que no se han ordenado evacuaciones, aunque se está manejando el incidente como una situación de materiales peligrosos por precaución.

Hasta el momento, no se han detectado fugas, según lo informado por el Distrito de Servicios de Emergencia del Condado de Palo Pinto.

Pese a la tranquilidad transmitida por las autoridades locales, el descarrilamiento provocó pequeños incendios de pasto que generaron una gran columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia. Los bomberos del condado trabajaron para contener las llamas, sin que ninguna estructura se viera amenazada.

Union Pacific ha iniciado una investigación para determinar las posibles causas del accidente

