Ahora

Seis menores detenidos

Desarticulado un grupo criminal formado por miembros de los Trinitarios, los Blood y los Forty-two que actuaba en Madrid

Los detalles En total, hay seis menores detenidos y 11 investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia.

Objetos requisados por la Guardia Civil a los detenidos
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Guardia Civil ha desmantelado en Madrid a un grupo criminal compuesto por miembros de los Trinitarios, los Blood y los Forty-two que actuaban de forma conjunta en la localidad madrileña de Collado Villalba, y que reactivaron su actividad tras la salida de uno de los componentes de un centro de internamiento.

En total, hay seis menores detenidos y 11 investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a una organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia.

Durante los últimos meses del 2025, se detectó un repunte de agresiones violentas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid y gracias a la investigación, se averiguó que detrás de dichos ataques estaban grupos violentos juveniles, y se pudo identificar a los responsables.

Así, la operación ha permitido poner fin al enfrentamiento entre los grupos violentos juveniles de los Latin Kings y la alianza encabezada por los Trinitarios. Los investigados tenían planificadas acciones de venganza y de agresión entre rivales, y se llegó a producir un apuñalamiento en un enfrentamiento.

Todos los detenidos e investigados han sido puestos a disposición judicial. En el caso de los menores de edad, fueron presentados ante la Fiscalía de Menores, que ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de ellos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump, poderoso caballero, es 'don dinero': los 100.000 dólares que podría pagar por groenlandés para hacerse con la isla
  2. Feijóo cierra en A Coruña la Interparlamentaria del PP a vueltas con la nueva financiación autonómica
  3. Estados Unidos mira de reojo a Irán y evalúa intervenir en pleno caos por las protestas
  4. Un hombre detenido tras asesinar a su pareja en Olvera, Cádiz
  5. Minneapolis vuelve a tomar la calle para pedir justicia por la muerte de Renee Nicole Good: "ICE fuera de Minnesota"
  6. Los 'padres' de la baliza V-16: "En mis 27 años de trabajo jamás he visto un triángulo bien puesto"