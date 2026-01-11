Desarticulado un grupo criminal formado por miembros de los Trinitarios, los Blood y los Forty-two que actuaba en Madrid

Los detalles En total, hay seis menores detenidos y 11 investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia.

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal en Collado Villalba, Madrid, compuesto por miembros de los Trinitarios, Blood y Forty-two. La operación resultó en la detención de seis menores y la investigación de 11 personas por delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia. El grupo reactivó su actividad tras la salida de un integrante de un centro de internamiento. Durante 2025, se registró un aumento de agresiones violentas en la zona noroeste de Madrid, atribuidas a estos grupos juveniles. La intervención puso fin al conflicto entre los Latin Kings y la alianza liderada por los Trinitarios. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y cuatro menores ingresaron en prisión.

La Guardia Civil ha desmantelado en Madrid a un grupo criminal compuesto por miembros de los Trinitarios, los Blood y los Forty-two que actuaban de forma conjunta en la localidad madrileña de Collado Villalba, y que reactivaron su actividad tras la salida de uno de los componentes de un centro de internamiento.

En total, hay seis menores detenidos y 11 investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a una organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia.

Durante los últimos meses del 2025, se detectó un repunte de agresiones violentas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid y gracias a la investigación, se averiguó que detrás de dichos ataques estaban grupos violentos juveniles, y se pudo identificar a los responsables.

Así, la operación ha permitido poner fin al enfrentamiento entre los grupos violentos juveniles de los Latin Kings y la alianza encabezada por los Trinitarios. Los investigados tenían planificadas acciones de venganza y de agresión entre rivales, y se llegó a producir un apuñalamiento en un enfrentamiento.

Todos los detenidos e investigados han sido puestos a disposición judicial. En el caso de los menores de edad, fueron presentados ante la Fiscalía de Menores, que ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de ellos.

