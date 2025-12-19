De desalojar un instituto de Badalona a desalojar la calle: migrantes exponen el infierno que están viviendo

Los detalles Los afectados aseguran que lo están pasando "muy mal", que están pasando "mucho frío" y que no saben "a dónde ir". Por su parte, Aída Llaurador, diputada de Comuns, asegura que "lo que está haciendo Albiol es desplazar el problema".

Un grupo de unas 400 personas fue desalojado del antiguo instituto B9 de Badalona, dejando a muchos sin un lugar donde ir. Tras pasar la noche en una plaza frente al edificio, se vieron obligados a desmontar su campamento improvisado. El alcalde Xavier García Albiol defendió ambos desalojos, alegando problemas de inseguridad e insalubridad. Sin embargo, Aída Llaurador, diputada de Comuns, criticó la gestión del alcalde, afirmando que solo desplaza el problema. Gisela Bermúdez, del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, cuestionó la falta de soluciones habitacionales, dejando a muchos sin alternativas ni refugio.

Primero les echaron del instituto, ya tapiado, y ahora también de la propia calle. Medio centenar de personas fueron desalojadas este miércoles del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) y pasaron la noche en una plaza que se encuentra delante del edificio desokupado, donde instalaron una decena de tiendas de campaña.

Los afectados aseguran que lo están pasando "muy mal", que están pasando "mucho frío" y que no saben "a dónde ir". Por su parte, Aída Llaurador, diputada de Comuns, asegura que "lo que está haciendo Albiol es desplazar el problema". El alcalde de la ciudad, el popular Xavier García Albiol, celebró que se llevara a cabo el desalojo tras un proceso judicial de más de dos años, "una actuación necesaria, muy esperada y absolutamente justificada", señaló.

Ahora ya no es el instituto, sino que a primera hora de este viernes, decenas de personas desmontaban tienda a tienda su campamento improvisado para "limpiar la plaza", según les han dicho. Un segundo desalojo que el alcalde ha vuelto a respaldar, mostrando lo que él considera como pruebas.

"Inseguridad e insalubridad"

"Esta moto está robada y ¿sabéis dónde la hemos encontrado? en el B9", ha explicado Albiol. Y es que sea donde sea, este asentamiento, dice, representa un foco de inseguridad e insalubridad: "Lo digo porque algunos están defendiendo esas pobres personas que el Albiol ha desalojado. Sí, pobres personas, alguna habría, pero aquí tenéis la realidad".

Gisela Bermúdez, portavoz del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, lanza una pregunta a Albiol: ¿Dónde se piensa que iban a ir estas 400 personas después de ser desalojdas de un asentamiento no tienen otro sitio a donde ir?, se ha cuestionado.

De los 400 desalojados, a muy pocos se les ha dado una solución habitacional y algunos han recibido respuestas como "no puedo alquilar" o "nadie quiere ser vecino de un africano". En una de las plazas aún queda un centenar de personas, de pie, a la espera de saber qué sera de ellas. Sin casa, sin alternativa y ahora también sin un lugar donde pasar esta tercera noche bajo techo.

