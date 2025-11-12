Ahora

Sin heridos ni daños

Desactivan una granada de mortero hallada en el campus de la Universidad de Huelva

Los detalles El artefacto, que presentaba signos de oxidación y deterioro, fue encontrado en unas obras que se están realizando en el campus. Los agentes acordonaron la zona para proteger a los operarios y estudiantes.

Granada de mortero hallada en unas obras en el campus de la Universidad de HuelvaGranada de mortero hallada en unas obras en el campus de la Universidad de HuelvaPOLICÍA NACIONAL
Agentes de la Policía Nacional han neutralizado una granada de mortero hallada en el campus universitario de Huelva. Especialistas del TEDAX-NRBQ trasladaron proyectil, que presentaba evidentes signos de oxidación y deterioro exterior, a un lugar seguro para poder desactivarlo.

Fue una llamada al 091 la que alertó de la aparición del artefacto en unas obras que se están realizando dentro del campus. Hasta allí se desplazaron los agentes, que acordonaron la zona para garantizar la seguridad de los estudiantes y operarios, en coordinación con el vicerrector de la Universidad.

Especialistas del grupo de desactivación de explosivos y agentes NRBQ se desplazaron desde Sevilla y activaron el protocolo de seguridad.

Ya en el campus, los especialistas TEDAX-NRBQ realizaron un examen técnico del artefacto, constatando que se trataba de una granada de mortero. Ante su peligrosidad, procedieron a su destrucción mediante una detonación controlada en un lugar seguro en las inmediaciones. No se produjeron heridos ni daños materiales.

