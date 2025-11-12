Desactivan una granada de mortero hallada en el campus de la Universidad de Huelva

Granada de mortero hallada en unas obras en el campus de la Universidad de Huelva

Los detalles El artefacto, que presentaba signos de oxidación y deterioro, fue encontrado en unas obras que se están realizando en el campus. Los agentes acordonaron la zona para proteger a los operarios y estudiantes.

Agentes de la Policía Nacional neutralizaron una granada de mortero encontrada en el campus universitario de Huelva. El hallazgo fue reportado al 091 durante unas obras en el campus, lo que llevó a los agentes a acordonar la zona para proteger a estudiantes y operarios, en coordinación con el vicerrector de la Universidad. Especialistas del TEDAX-NRBQ, desplazados desde Sevilla, examinaron el proyectil oxidado y deteriorado, confirmando su peligrosidad. Procedieron a su destrucción mediante una detonación controlada en un lugar seguro cercano. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños materiales durante el operativo.

