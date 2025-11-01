Denunciado por apuntar con un láser a un helicóptero de Mossos durante la búsqueda de una persona desaparecida

Las consecuencias El hombre podría enfrentarse a una multa por una falta muy grave en la ley de seguridad ciudadana de entre 30.000 y 600.000 euros.

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a un hombre por apuntar con un puntero láser a un helicóptero de la Policía catalana, que participaba en la búsqueda de una persona desaparecida. Este acto podría ser sancionado con una multa de entre 30.000 y 600.000 euros, según la ley de seguridad ciudadana. El incidente ocurrió el 22 de octubre en Sabadell, Barcelona, cuando el helicóptero fue iluminado repetidamente desde un bloque de pisos, lo que podría haber provocado un accidente. Los agentes localizaron el origen del láser y el denunciado admitió los hechos, entregando el puntero a la policía.

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a un hombre acusado de apuntar con un puntero láser un helicóptero de la Policía catalana que participaba en un dispositivo de búsqueda de una persona desaparecida, por lo que podría ser multado por una falta muy grave en la ley de seguridad ciudadana con entre 30.000 y 600.000 euros.

Según han informado los Mossos, los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre, hacia las 22:00 horas, cuando un helicóptero de la unidad aérea de la Policía de la Generalitat se incorporó al dispositivo de búsqueda de un hombre desaparecido, que finalmente fue localizado al día siguiente e ingresado en un centro hospitalario.

Los agentes que iban en el helicóptero alertaron de que desde un bloque de pisos de Sabadell (Barcelona) les estaban iluminando en reiteradas ocasiones con un haz de luz, lo que entraña peligro, ya que podría haber provocado que el piloto hubiese perdido el control, según denuncian los Mossos.

Así, los Mossos pudieron fijar las coordenadas desde donde se proyectaba el láser, por lo que una patrulla se dirigió al lugar. Tras personarse en la vivienda, el denunciado reconoció los hechos y entregó a los agentes el puntero láser que había utilizado.

Posteriormente, los Mossos denunciaron al hombre en virtud del artículo 35.4 de la ley de protección de la seguridad ciudadana, que considera una infracción muy grave la proyección de haces de luz sobre los pilotos o conductores que les puedan distraer y provocar accidentes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.