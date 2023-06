Cuando cumple cinco meses en prisión preventiva tras serdenunciado por una presunta violación, Dani Alves ha concedido su primera entrevista a 'La Vanguardia'. En las casi dos horas en las que estuvo hablando con la periodista ha dado su versión de los hechos y ha mantenido que fue una relación sexual "voluntaria y pactada" y que por ello tiene la conciencia tranquila.

Dani Alves dice ahora que fue él quien le propuso a la chica ir al baño, después de estar bailando y de notar "una atracción evidente". Dice que una vez en el baño "apenas" hablaron. A la pregunta de si le pidió reiteradamente que parase, que la dejara, él dice: "No". "Ella en ningún momento me dijo que me detuviera. Ni hizo ningún gesto de quererse ir. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberse ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del wáter", ha asegurado el futbolista brasileño en esta entrevista.

La víctima contó a los Mossos d'Esquadra esa misma noche que el jugador le pegó varias veces, que tiró su bolso al suelo y que la agarró por el vestido. También consta una herida que tenía en la pierna y que fue detectada en el Hospital Clínic. Alves cuenta en esta entrevista que "nada de eso es verdad" y añade que "el rasguño es por permanecer de rodillas mientras me realizaba una felación". "No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono", dice Alves en esta entrevista.

Según su versión, la que da esta vez a la periodista, tras mantener relaciones sexuales con la joven tardó unos minutos en irse junto con su amigo de la discoteca Sutton. Asegura que si alguien del personal del local le hubiese avisado en ese momento de que había una chica que le acusaba de haberle agredido sexualmente en el baño él se habría dirigido en ese momento a una comisaría a aclarar lo sucedido.

"Cuando abandono la discoteca por el pasillo de salida, he sabido por las imágenes que paso cerca de donde la mujer está llorando. Yo no la vi. Si la hubiera visto llorar me hubiera detenido para preguntar qué pasaba. Y en ese instante, si algún responsable de la discoteca me hubiera pedido que me esperara porque una joven aseguraba que yo le he había agredido sexualmente, yo no me voy a casa. Esa misma noche me presento en una comisaría a aclarar lo que ha pasado", ha relatado al citado medio.

Lo cierto es que el futbolista se cruzó con la víctima mientras era atendida por el personal de la discoteca tras la presunta violación. Uno de los trabajadores explicó a los Mossos d'Esquadra que la joven "no tenía consuelo". "Yo le preguntaba qué le había pasado: 'Cuéntame qué te ha pasado. Tienes que tranquilizarte'. Pero estaba muy agobiada". Dani Alves dice en esta entrevista que sigue sin entender el comportamiento que tuvieron esa noche los empleados de la discoteca, que él pensó que le apreciaban.

"Solo tengo que pedir perdón a una persona, mi mujer"

Alves también contó durante la entrevista, se siente condenado previamente sin haber sido juzgado y no entiende que se mantenga la prisión preventiva. Sostiene que de haber estado en libertad hasta la celebración del proceso, se enfrentaría al juicio sin huir. Confía que este se celebre antes de que acabe el año.

Y además, dice que si concede la entrevista es para "pedir perdón a la única persona" a la que tiene que pedir perdón, que es su mujer, Joana Sanz. "Ya le pedí perdón personalmente aquí, en prisión, pero debo hacerlo públicamente, porque la historia es pública, la ofensa es pública y ella merece esas disculpas públicas", dice el futbolista.

Habla de su día a día en prisión

La periodista con la que se entrevistó cuenta que el brasileño se encuentra en un módulo de la prisión de Brians 2 donde todos sus compañeros han sido condenados por delitos sexuales y la mayoría por casos con menores de edad.

Cuenta que ve poco la televisión y que se dedica a leer y escribir, de hecho, tendría tres proyectos de libros en marcha en este momento.

También le habría contado el futbolista que hace deporte y que ha animado a sus compañeros a que también hagan ejercicio dentro de la prisión. Dice que no ha perdido a un solo amigo en estos meses y que algunos jugadores han pedido ir a verlo y él les ha pedido que no fuesen "para no ser una carga y para protegerlos".