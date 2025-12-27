El cura de Ventosa de la Cuesta intenta poner a la venta por 390 euros las puertas de su iglesia en Wallapop

Los detallesEl párroco puso a la venta las puertas de su iglesia en Wallapop por 390 euros. La denuncia de una vecina ha provocado indignación en el pueblo y la retirada del anuncio.

El párroco de la iglesia de Ventosa de la Cuesta, en Valladolid, publicó un anuncio en la plataforma Wallapop ofreciendo las puertas de madera de su propia iglesia por 390 euros.

En el anuncio, el cura especificaba que se trataba de una "portada de madera" perteneciente a una iglesia del estilo barroco, datadas del siglo XVI. Además, añadía que se encontraban "en condiciones aceptables".

Fue una vecina del pueblo quien se percató del anuncio y denunció la situación a través de un vídeo que se ha hecho viral. Tras conocerse la noticia, los apenas 100 habitantes de Ventosa de la Cuesta han mostrado su enfado e indignación con el párroco.

Gracias a la denuncia pública de la mujer, el anuncio ha sido retirado de la plataforma. Además, la parroquia ha sido inspeccionada por las autoridades, ya que podría tratarse de un delito de apropiación indebida de bienes.

