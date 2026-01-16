Cuando solo da para una autocaravana: 80 familias se ven obligadas a vivir en un parking de Málaga, mientras el Ayuntamiento estudia como echarles

¿Por qué es importante? La mayoría de los que viven allí tienen trabajos e ingresos, pero no les da para alquilar o comprar. Cerca de allí están construyendo, pero el metro cuadrado ronda los 3.200 euros de media y el alquiler no baja de 1.000.

El problema de la vivienda es la principal preocupación en España, según el CIS, debido a que los salarios no alcanzan para afrontar los altos precios de compra o alquiler. En Málaga, 80 familias han optado por vivir en caravanas, enfrentándose a la amenaza de desalojo por parte del Ayuntamiento. Entre ellos, Fukart, un programador ucraniano, y Rafa, un trabajador del aeropuerto, encuentran en esta forma de vida una manera de ahorrar. Maxi, un profesor de guitarra, también se adapta a esta situación, a pesar de las limitaciones en servicios básicos. El Ayuntamiento busca desalojarlos, ya que la normativa prohíbe la instalación permanente en el lugar.

En este enclave hay personas de todos los lugares. Uno de ellos es Fukart, procedente del sur de Ucrania y que trabaja como programador, es uno de los llamados 'nómadas digitales' que ha decidido instalarse en la capital de la Costa del Sol. "Es muy caro alquilar una casa, así que con la autocaravana no pago me sale gratis y tengo sol para cargar las baterías…", ha explicado.

Por su parte, Rafa prepara cada día los bártulos, puesto que trabaja de noche en el aeropuerto. Los ocho metros cuadrados que tiene su vivienda móvil es lo único que le permite ahorrar para su hija. "Vivimos así. No es lo mismo estar de vacaciones, de ocio, que vivir así por obligación", ha destacado.

Otro de los ejemplos de personas que han tenido que recurrir a este medio para poder subsistir es Maxi, profesor de guitarra, que toca y ensaya dentro del habitáculo. En este sentido, ha indicado que no es una mala opción porque aunque hay gente "que va y viene, más o meno se respetan los lugares".

Vivir en este aparcamiento se ha convertido para ellos en la única vía posible. Por supuesto, reducen gastos, pero también servicios básicos como el agua o la luz, porque no todo lo que va sobre ruedas resulta fácil. Su imagen contrasta con la de las grúas que se levantan justo enfrente. En esa zona de Málaga están construyendo, sí, pero el precio medio del metro cuadrado ronda los 3.200 euros y es imposible encontrar un alquiler por menos de 1.000 euros.

Con todo, el Ayuntamiento de la ciudad está buscando fórmulas para poder echarlos porque la ordenanza municipal recoge que no está permitido instalarse ahí con enseres fuera de los vehículos permanentemente.

