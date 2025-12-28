Cuando la Iglesia entra en política: del choque con Zapatero a las críticas a Sánchez

El contexto Las críticas de la Iglesia al Gobierno no son nuevas en España. Las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal recuerdan otros episodios en los que la jerarquía eclesiástica se posicionó contra políticas progresistas impulsadas desde el Ejecutivo.

Las políticas progresistas del Gobierno de Pedro Sánchez han generado dudas en la Iglesia en España, especialmente en Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. "Lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura…", ha llegado a pedir Argüello.

Sin embargo, no es la primera vez que la Iglesia se pronuncia sobre la política nacional. Hace ya dos décadas, el entonces cardenal Rouco Varela también mostró su rechazo a los avances en derechos impulsados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

De hecho, a las puertas de las elecciones de 2008, la Iglesia española convocó una 'macromisa' en la que miles de católicos salieron a las calles del centro de Madrid para orar. El acto incluyó incluso una intervención del papa Benedicto XVI, que participó por videoconferencia desde el Vaticano.

Aquella iniciativa no sentó nada bien al entonces presidente del Gobierno. "Debemos ser prudentes y estar por encima de lo que es una coyuntura de la actitud de algunos cardenales u obispos muy beligerantes y poco respetuosos con lo que representan las leyes del parlamento, y darle una perspectiva más allá", afirmó Zapatero.

Pese a la movilización de la Iglesia, aquella presión no tuvo efectos políticos. Zapatero ganó las elecciones y consolidó su poder, dejando atrás uno de los episodios más visibles de confrontación entre el Gobierno y la jerarquía eclesiástica.

