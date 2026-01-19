El CSI de los accidentes de tren: la CIAF inicia ya un informe preliminar no definitivo tras la tragedia en Adamuz que según Puente llevará "mínimo un mes"

¿Por qué es importante? La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya ha reflejado en ese informe la hora, los agentes implicados y el análisis de todo lo ocurrido.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) desempeñará un papel crucial tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba. Según César Franco, presidente del Consejo General de los Colegios de Ingeniero Industriales, inicialmente revisarán posibles problemas en los desvíos. La CIAF ya ha comenzado un informe preliminar que incluye la hora, agentes implicados y un análisis detallado del incidente, como explicó Jordi Murtra, exdirector de Protección Civil en Renfe. El ministro de Transportes, Óscar Puente, estima que el informe inicial tardará al menos un mes. Creada en 2007, la CIAF es independiente del Gobierno, y su presidente, Iñaki Barrón de Angoiti, destaca la necesidad de inversiones coherentes. Los descarrilamientos se han duplicado en la última década, con 22 casos en 2024, siendo el más grave el del puente de Atocha Chamartín.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) bien se podría traducir como una especie de CSI de los accidentes de tren, y tendrá un papel fundamental tras el descarrilamiento de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz (España). "Lo primero que harán es ver si hay algún tipo de problema en la parte de desvío, en los cambios aguja", ha explicado César Franco, presidente Consejo General de los Colegios de Ingeniero Industriales.

Aunque no es definitivo, CIAF ya ha iniciado el informe preliminar reflejando la hora, los agentes implicados y el análisis de todo lo ocurrido. "Hacen toda la trazabilidad, cómo estaba el material, cómo estaba la vía, todos los partes de incidencia", ha contado a laSexta Jordi Murtra, exdirector de Protección Civil en Renfe.

No sabemos con precisión cuánto tiempo necesitan para ese primer informe, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que "mínimo un mes". En accidentes similares, como el de Angrois, en los que también trabajaron no trascendió esta información, pero la investigación completa se alargó casi un año.

LA CIAF se creó en 2007 para que las investigaciones las realizara un organismo independiente del Gobierno, muestra de esa independencia son estas declaraciones de su presidente, Iñaki Barrón de Angoiti, hace unos meses: "Se está invirtiendo mucho dinero, pero también hay que invertir con coherencia".

Según las memorias que publican, los accidentes por descarrilamiento se han más que duplicado en la última década, en 2024, el último año reflejado, 22 fueron por esta causa, el más grave el ocurrido en el puente de Atocha Chamartín, que se sigue investigando.

