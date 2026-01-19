Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Tragedia en Córdoba

El CSI de los accidentes de tren: la CIAF inicia ya un informe preliminar no definitivo tras la tragedia en Adamuz que según Puente llevará "mínimo un mes"

¿Por qué es importante? La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya ha reflejado en ese informe la hora, los agentes implicados y el análisis de todo lo ocurrido.

Captura de vídeo del lugar del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba) este lunes.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) bien se podría traducir como una especie de CSI de los accidentes de tren, y tendrá un papel fundamental tras el descarrilamiento de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz (España). "Lo primero que harán es ver si hay algún tipo de problema en la parte de desvío, en los cambios aguja", ha explicado César Franco, presidente Consejo General de los Colegios de Ingeniero Industriales.

Aunque no es definitivo, CIAF ya ha iniciado el informe preliminar reflejando la hora, los agentes implicados y el análisis de todo lo ocurrido. "Hacen toda la trazabilidad, cómo estaba el material, cómo estaba la vía, todos los partes de incidencia", ha contado a laSexta Jordi Murtra, exdirector de Protección Civil en Renfe.

No sabemos con precisión cuánto tiempo necesitan para ese primer informe, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que "mínimo un mes". En accidentes similares, como el de Angrois, en los que también trabajaron no trascendió esta información, pero la investigación completa se alargó casi un año.

LA CIAF se creó en 2007 para que las investigaciones las realizara un organismo independiente del Gobierno, muestra de esa independencia son estas declaraciones de su presidente, Iñaki Barrón de Angoiti, hace unos meses: "Se está invirtiendo mucho dinero, pero también hay que invertir con coherencia".

Según las memorias que publican, los accidentes por descarrilamiento se han más que duplicado en la última década, en 2024, el último año reflejado, 22 fueron por esta causa, el más grave el ocurrido en el puente de Atocha Chamartín, que se sigue investigando.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Ascienden a 33 los viajeros desaparecidos tras el choque de dos trenes de Iryo y Alvia
  2. El relato de Ana, superviviente del accidente en Adamuz: "Todo se volvió oscuro y empezaron los gritos"
  3. Trump culpa a Noruega de sus planes expansionistas en Groenlandia por no darle el Nobel: "Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz"
  4. Salvador Illa seguirá al menos un día más en la UCI: tiene dificultad para caminar tras sufrir una "patología inflamatoria" que podría ser una "infección"
  5. Julio Iglesias pide el archivo de las denuncias por agresión sexual "por ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles"
  6. Las 14 horas de fiesta, música, 'beers' y confesiones de Manuel Carrasco y Jordi Évole en Londres: "Sabiendo lo que hoy sé, no volvería a OT"