Continúan las labores de desescombro en Adamuz con el foco en el Alvia del que ya se han recuperado cuatro cuerpos elevando a 42 los fallecidos

Los detalles Tanto en el interior como el exterior de los vagones se encuentran pertenencias de los pasajeros, desde ropa a comida o una mochila infantil, esparcidas entre cristales y hierros.

Las autoridades han encontrado un nuevo cuerpo entre los escombros del tren Alvia accidentado en Adamuz, Córdoba, elevando a 42 el número de fallecidos. Los operarios trabajan desde el lunes por la noche limpiando la zona y levantando los vagones volcados, por lo que no se descarta hallar más cadáveres. El Alvia chocó con el tren Iryo, que descarriló cerca de Adamuz. Hasta ahora, se habían recuperado tres cadáveres dentro de los vagones. Hay 43 denuncias por desapariciones. El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha identificado 38 cuerpos, y las familias deben contactar con una funeraria para los trámites de enterramiento.

Las autoridades han localizado un nuevo cuerpo entre los escombros del tren Alvia accidentado en Adamuz (Córdoba) lo que eleva la cifra de fallecidos a 42, según han confirmado fuentes de la investigación.

El Alvia chocó con el tren Iryo que descarriló cerca de la localidad cordobesa de Adamuz y se deslizó por un talud de cuatro metros. Los operarios llevan desde el lunes por la noche limpiando la zona del accidente y levantando los vagones volcados, por lo que no se descarta la aparición de algún cadáver más.

No obstante, las tareas de búsqueda se centran en el Alvia ya que, como ha explicado en Más Vale Tarde el consejero de Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, los técnicos "prácticamente descartan que pueda haber nuevas víctimas en el Iryo".

Tres cadáveres estaban a la vista dentro de vagones del Alvia y han sido recuperados por la tarde. Al mismo tiempo, las grúas y maquinarias pesadas continúan levantando los vagones volcados para retirarlos y despejar las vías.

A lo largo de la tarde del martes, se ha apuntalado el Iryo y retirado el vagón de cola para liberar la vía. El consejero ha detallado que los vagones que están en buenas condiciones se arrastran por la vía, mientras que los demás se van a elevar con una góndola para su retirada.

La UME está al cargo del tren Iryo, mientras los Bomberos de Córdoba despejan el Alvia. Sanz ha confirmado que, aunque ya hay una vía despejada, todos ellos trabajarán durante la noche y la madrugada con el objetivo de "sacar el Iryo de la zona cero" para permitir la movilización de vehículos.

En el caso del Alvia, ha precisado que "la magnitud de la máquina para retirarlo obliga a ser muy precisos para no afectar a la investigación o por si hay más fallecidos". Por esa razón, se va a cortar el tren en "trozos pequeños, de manera muy precisa" para facilitar la retirada.

En el interior de los vagones

En las tareas de desescombro y búsqueda de más posibles víctimas se han hecho públicas imágenes estremecedoras del estado del interior de los vagones tras el accidente. Todo el pasillo de un vagón del Iryo está lleno de cristales reventados por el golpe y esparcidos por el suelo.

A primera vista se ven restos de comida: un par de naranjas y una manzana bajo este asiento, y varias prendas de ropa de los pasajeros. Más adelante, se observa una cartera tirada en el suelo, junto a un bolso y trozos de revistas. En algunos asientos incluso se aprecian restos de sangre.

Al fondo del vagón hay más cristales, una maleta y partes del interior del tren desparramados. Mientras, otros vagones están totalmente volcados.

Las consecuencias del accidente también están a la vista en el exterior de los vagones, donde han quedado esparcidos los efectos personales de los pasajeros. Se puede ver, por ejemplo, un cuento y una mochila infantil, junto a restos del material utilizado por los sanitarios.

También una maleta que se ha quedado encajada entre el tren. Entre los cristales, también se encuentra una bolsa de la compra y una bufanda.

En medio de este caos que ha dejado el accidente, la unidad canina de la Guardia Civil rastrea e inspecciona cada centímetro del exterior de los vagones. Pueden acceder a lugares ahora mismo imposibles para los agentes y son especialistas en la búsqueda de restos para identificar a las víctimas.

Hasta el momento hay confirmados 42 fallecidos, aunque hay 43 denuncias por desapariciones, por lo que no se descarta que esa triste cifra aumente.

