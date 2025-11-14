Consumo presenta un nuevo algoritmo para la detección precoz de la adicción al juego por internet

Un hombre está de pie frente a una pantalla con una página de ruleta online.

El contexto Hasta ahora, cada operador desarrollaba de forma autónoma su mecanismo de detección precoz y no existían herramientas ni datos homogéneos sobre su eficacia, lo que hace que la detección media sea en torno al 3 % de las personas que juegan.

El Ministerio de Consumo ha lanzado un algoritmo obligatorio para operadores de juego online, diseñado para detectar comportamientos de riesgo. La Dirección General de Ordenación del Juego, parte del ministerio de Pablo Bustinduy, afirma que esta herramienta, basada en microdatos reales, podría mejorar en diez puntos la detección de conductas adictivas. Anteriormente, cada operador desarrollaba su propio sistema, resultando en una detección media del 3%. Presentado en el I Congreso Internacional de Juego, el algoritmo utiliza datos de personas con trastorno de juego para identificar riesgos. Andrés Barragán destaca su potencial para mejorar políticas públicas y proteger a jugadores y familias.

El Ministerio de Consumo ha anunciado un nuevo algoritmo que permitirá detectar comportamientos de riesgo en el juego por internet, cuyo uso será obligatorio para todos los operadores de juego.

La Dirección General de Ordenación del Juego, integrada dentro del ministerio de Pablo Bustinduy, estima que esta herramienta, que se basa en microdatos reales para identificar conductas adictivas, tiene el potencial de aumentar diez puntos los porcentajes de detección actuales.

Hasta ahora, cada operador desarrollaba de forma autónoma su mecanismo de detección precoz y no existían herramientas ni datos homogéneos sobre su eficacia, lo que hace que la detección media sea en torno al 3 % de las personas que juegan, explica este departamento.

El algoritmo, presentado durante el I Congreso Internacional de Juego celebrado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid, toma como referencia para su configuración y diseño los microdatos que reflejan el comportamiento real en las plataformas de juego de personas diagnosticadas médicamente con trastorno de juego, pasando a obtener un modelo de los mismos para poder identificar el riesgo de juego problemático.

El secretario general de Consumo, Andrés Barragán, ha subrayado la importancia de aplicar la tecnología al servicio del bienestar social y ha definido este algoritmo como "una herramienta revolucionaria, tanto en la concepción de desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia científica, como en los positivos efectos que sin duda va a tener para la protección de las personas con riesgo de juego problemático y sus familias".

Este mecanismo de detección estaba previsto en el Real Decreto 176/2023, de 14 de marzo, por el que se desarrollan entornos de juego más seguros, en el que ya se venía obligando a los operadores a adoptar mecanismos de detección de comportamientos de riesgo en el juego digital, así como a adoptar medidas de protección hacia los jugadores.