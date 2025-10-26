El consejero de Sanidad de Andalucía traslada ahora su apoyo a las pacientes con cáncer de mama: "Son auténticas luchadoras"

¿Qué ha dicho? Antonio Sanz lanza un comunicado tras la concentración de este domingo en el que tiende la mano a pacientes y organizaciones. Todo ello después de haber asegurado hace unos días que la asociación Amama lanzaba "infundios" sobre la crisis de los cribados.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, ha hablado en un día marcado por la movilización en Sevilla de miles y miles en personas para protestar por los cribados del cáncer de mama y ha sido para trasladar "su apoyo y cariño a las mujeres afectadas".

"Desde el Gobierno de Andalucía queremos trasladar todo nuestro apoyo, cariño y respeto a las mujeres afectadas por el cáncer de mama y al conjunto de asociaciones. Son luchadoras y merecen nuestro respaldo y compromiso", ha señalado el número dos de Juanma Moreno en un video difundido a los medios de comunicación.

Sus declaraciones muestran un giro en su posición, ya que Sanz ha pasado de acusar a la asociación Amama de lanzar "infundios" sobre la crisis que azota el Gobierno andaluz ha alzar su mano para trabajar conjuntamente en una solución. "Vamos a trabajar juntos y tiendo la mano y ofrezco diálogo claro, sencillo y humilde para trabajar juntos en en este compromiso de lucha común", ha aseverado.

El consejero no ha dudad en mostrar su disposición en que "todas las mujeres sientan el apoyo, el aliento y el esfuerzo del conjunto de la sociedad", algo que, en su opinión, "tiene que verse claramente definido por el compromiso del Gobierno andaluz de seguir perfeccionando y mejorando cada día el sistema".

El PP-A califica la protesta de "fracaso absoluto"

En contraposición y tan solo unos minutos después, el portavoz del PP-A, Toni Martín, no ha dudado en cargar contra la concentración de este domingo en Sevilla. "La concentración para atacar a Juan Manuel Moreno ha sido un fracaso absoluto de los partidos de izquierda y de los sindicatos", ha espetado, a la vez que ha señalado que se ha usado "dinero público" para fletar autobuses a la misma. "El número de asistentes es diez veces menos que los que iban a las manifestaciones contra la sanidad en los tiempos del PSOE", ha agregado.

Martín cree que los partidos de la oposición están "atacando la sanidad pública, atacando a los profesionales, utilizando a los a las mujeres y dando cifras irreales". "Hoy día en Andalucía la sanidad pública tiene más presupuesto que nunca, más profesionales que nunca y está mucho mejor que en los tiempos del Partido Socialista", ha agregado.

