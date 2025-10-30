Condenado a dos años de prisión el hombre que hostigó a una familia que pidió un 25% de clases en castellano

Imagen del juicio contra los tres tuiteros en el banquillo de la Audiencia de Barcelona

Los detalles El hombre, que realizó varias publicaciones en redes sociales pidiendo el aislamiento y hostigamiento de la familia, ha sido condenado a dos años de prisión, una multa de 1.980 euros y 7.500 euros de indemnización a las víctimas.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años de prisión a un hombre por un delito contra la integridad moral y de odio, tras hostigar a una familia en la red social X. Esta familia había logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligara a una escuela en Canet de Mar a impartir el 25 % de las clases en castellano. El condenado instó al aislamiento de la menor y a identificar a la familia para generar angustia y disuadirlos de su demanda. Además, deberá pagar una multa de 1.980 euros y 7.500 euros de indemnización. La sentencia absuelve a otros dos acusados al considerar que sus comentarios no incitaban al odio.

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años de prisión, una multa de 1.980 euros y a pagar 7.500 euros de indemnización a uno de los tres hombres juzgados por un delito contra la integridad moral y delito de odio por las publicaciones a través de la red X en las que hostigaba a los tres integrantes de una familia que pidió más cuota de enseñanza en castellano en la escuela donde estudia un menor de edad en Canet de Mar (Barcelona).

La causa se abrió a raíz de la denuncia presentada por los padres de una niña que estudiaba primaria en una escuela de Canet de Mar, después de que su familia lograra que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligara al centro educativo a impartir un 25 % de la clases en castellano. Las acciones judiciales emprendidas por los padres de la alumna, añade la sentencia, "generaron un movimiento de repuesta hostil con multitud de publicaciones en la red social Twitter" -ahora X-, donde numerosos usuarios "difundieron mensajes dirigidos a la población castellanohablante residente en Cataluña" y, muy especialmente, a la familia de Canet.

De hecho, el tribunal explica que el hombre realizó en redes sociales "llamamientos al aislamiento de la menor por parte de sus compañeros de colegio y, por lo tanto, a su exclusión social, por el hecho de ejercitar su derecho a usar la lengua castellana en los términos establecidos por los tribunales". Los mensajes, además, instaban a identificar los nombres y apellidos de la familia "para que vivieran un infierno mediático" con el fin de generarles "sentimientos de angustia y dolor que les hicieran desistir de su pretensión" y, por otro lado, servir de "advertencia" a otras que, como ella, "pudieran tener idénticos planteamientos lingüísticos".

Según recoge el documento, cometió un delito de odio ya que actuó "movido por una animadversión ideológica hacia la lengua castellana y hacia lo que esta simboliza como elemento identitario de la nación española".

Por ello, ha sido condenado a dos años de prisión, al pago de una multa de 1.980 euros y una indemnización de 7.500 euros a la familia por los daños morales causados con sus comentarios como la pena de inhabilitación especial para el ámbito docente, deportivo, cultural o de tiempo libre por tiempo superior a tres años de la duración de la privación de libertad.

Eso sí, en su sentencia, la Audiencia de Barcelona absuelve a otros dos tuiteros que también estaban acusados de acosar a la familia de Canet, al entender que, pese a que publicaron comentarios "injuriosos y despectivos", no constituían llamamientos directos o indirectos al odio, la violencia o la discriminación.