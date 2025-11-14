La Comunidad de Madrid solicita a los ayuntamientos los datos de las incidencias de las pulseras antimaltrato

El contexto Esta acción se produce después del fallo detectado el pasado 11 de noviembre y de los descubiertos en la Memoria de la Fiscalía de 2024.

La Comunidad de Madrid ha solicitado a los ayuntamientos de la Red de atención a mujeres víctimas de violencia que informen sobre los fallos reportados por las usuarias de las "pulseras antimaltrato". Esta medida busca esclarecer y dimensionar el problema, en respuesta a los intentos del Ministerio de Igualdad de minimizar los fallos en el sistema de protección. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya había recabado información urgente hace un mes, revelando que el 40% de los puntos municipales detectaron diversas incidencias. El objetivo es mejorar la protección a las mujeres víctimas de violencia.

La Comunidad de Madrid ha solicitado formalmente por carta a todos los ayuntamientos que forman parte de la Red de atención a mujeres víctimas de violencia que informen de todos los fallos que están reportando las mujeres usuarias de las "pulseras antimaltrato" en los puntos municipales de atención, según ha adelantado 'Servimedia'.

El Gobierno regional, "con el fin de proteger a las usuarias de los centros madrileños", está tratando de "poner luz y dimensión" a este problema ante los "reiterados intentos" por parte del Ministerio de Igualdad de "minimizar este grave fallo" en el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ya recabó hace un mes, de urgencia, los primeros datos de incidencias detectados en los puntos municipales, con un 40% de puntos detectando fallos de diversa índole.

Estos hechos se producen después de las incidencias descubiertas en la Memoria de la Fiscalía del ejercicio de 2024 y del que se produjo el pasado 11 de noviembre. En ambas ocasiones, Igualdad ha defendido el sistema y su gestión.

