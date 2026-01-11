Ahora

Seis agentes heridos

De comenzar siendo pacífica a acabar con disturbios y cargas policiales: así se desarrolló la protesta contra el grupo ultra Núcleo Nacional en Barcelona

Los detalles Los agentes trataron de disolver a los manifestantes a palos. Finalmente, la protesta, en la que participaron 400 antifascistas, según los Mossos, se saldó con seis agentes heridos.

Protesta antifascista en Barcelona
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La protesta antifascista en Sentmenat, Barcelona,comenzó siendo pacífica y sin incidentes, pero todo cambió cuando los manifestantes llegaron a su objetivo: la nueva sede del grupo ultra Núcleo Nacional.

Allí, les estaban esperando los Mossos, que blindaron la zona con un fuerte dispositivo antidisturbios con el objetivo de que ni unos ni otros pudieran verse.

Sin embargo, en un momento dado, la tensión creció y comenzaron las patadas a los contenedores y el recortar distancias con los agentes. Finalmente, con el lanzamiento de petardos se desataron las cargas.

Los agentes trataron de disolver a los manifestantes a palos, tras lo que algunos se tropezaron y cayeron al suelo, mientras llegaban más furgones antidisturbios.

Así, la protesta en la que participaron 400 antifascistas, según la Policía catalana, por la llegada del grupo ultra Núcleo Nacional a Cataluña, se saldó con seis agentes heridos. Sentmenat

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump, poderoso caballero, es 'don dinero': los 100.000 dólares que podría pagar por groenlandés para hacerse con la isla
  2. Feijóo cierra en A Coruña la Interparlamentaria del PP a vueltas con la nueva financiación autonómica
  3. Estados Unidos mira de reojo a Irán y evalúa intervenir en pleno caos por las protestas
  4. Un hombre detenido tras asesinar a su pareja en Olvera, Cádiz
  5. Minneapolis vuelve a tomar la calle para pedir justicia por la muerte de Renee Nicole Good: "ICE fuera de Minnesota"
  6. Los 'padres' de la baliza V-16: "En mis 27 años de trabajo jamás he visto un triángulo bien puesto"