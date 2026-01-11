De comenzar siendo pacífica a acabar con disturbios y cargas policiales: así se desarrolló la protesta contra el grupo ultra Núcleo Nacional en Barcelona

Los detalles Los agentes trataron de disolver a los manifestantes a palos. Finalmente, la protesta, en la que participaron 400 antifascistas, según los Mossos, se saldó con seis agentes heridos.

La protesta antifascista en Sentmenat, Barcelona, comenzó de manera pacífica, pero se tornó violenta al llegar los manifestantes a la sede del grupo ultra Núcleo Nacional. Los Mossos d'Esquadra, con un fuerte dispositivo antidisturbios, intentaron evitar el enfrentamiento directo. Sin embargo, la tensión aumentó cuando los manifestantes empezaron a mover contenedores y a acercarse a los agentes. La situación se agravó con el lanzamiento de petardos, lo que provocó cargas policiales. Finalmente, la manifestación de 400 antifascistas terminó con seis agentes heridos, según informó la Policía catalana.

La protesta antifascista en Sentmenat, Barcelona,comenzó siendo pacífica y sin incidentes, pero todo cambió cuando los manifestantes llegaron a su objetivo: la nueva sede del grupo ultra Núcleo Nacional.

Allí, les estaban esperando los Mossos, que blindaron la zona con un fuerte dispositivo antidisturbios con el objetivo de que ni unos ni otros pudieran verse.

Sin embargo, en un momento dado, la tensión creció y comenzaron las patadas a los contenedores y el recortar distancias con los agentes. Finalmente, con el lanzamiento de petardos se desataron las cargas.

Los agentes trataron de disolver a los manifestantes a palos, tras lo que algunos se tropezaron y cayeron al suelo, mientras llegaban más furgones antidisturbios.

Así, la protesta en la que participaron 400 antifascistas, según la Policía catalana, por la llegada del grupo ultra Núcleo Nacional a Cataluña, se saldó con seis agentes heridos. Sentmenat

