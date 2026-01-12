Ahora

Similar a una barbacoa

La cocina en horno kamado, una técnica asiática milenaria que ahora está de moda en los restaurantes

Los detalles Similar a una barbacoa, permite ahumar y asar distribuyendo mejor el calor y conservando la jugosidad de todo tipo de alimentos.

Horno kamado

El horno kamado que tan de moda está ahora en algunos restaurantes admite todo tipo de carbón y madera. Además, sirve para asar, ahumar o cocinar a baja temperatura prácticamente cualquier alimento.

En tres o cuatro minutos, un tuétano cocinado previamente sale en su punto para ser servido, por ejemplo, con un buen steak tartar, tal y como puedes ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

La cerámica que lo compone junto con la cocción bajo tapa consiguen que una presa, una berenjena o una parpatana de atún queden especialmente jugosas.

Se trata de una técnica antigua de 3.000 años en China y Japón. Ahora, no son pocos los chefs que se suman a ella, ya que les permite, por ejemplo, conseguir una textura adecuada para un bacalao marinado en miso y sake o para una anguila kabayaki.

Además, el horno kamado puede realizarse tanto en cocina en interiores como en exteriores, y proporciona calor arriba y abajo. En Japón conocen esta técnica milenaria muy bien y aquí, en España, cada vez la conocemos mejor.

