Similar a una barbacoa
La cocina en horno kamado, una técnica asiática milenaria que ahora está de moda en los restaurantes
Similar a una barbacoa, permite ahumar y asar distribuyendo mejor el calor y conservando la jugosidad de todo tipo de alimentos.
Resumen IA supervisado
El horno kamado, popular en algunos restaurantes, permite utilizar diversos tipos de carbón y madera para asar, ahumar o cocinar a baja temperatura casi cualquier alimento. Este método, con una historia de 3.000 años en China y Japón, utiliza cerámica y cocción bajo tapa para lograr platos jugosos, como tuétano, steak tartar, presa, berenjena o parpatana de atún. Chefs contemporáneos lo adoptan para lograr texturas ideales en platos como bacalao marinado en miso y sake o anguila kabayaki. El kamado es versátil, adecuado para cocinas interiores y exteriores, y en España está ganando popularidad.
* Resumen supervisado por periodistas.
El horno kamado que tan de moda está ahora en algunos restaurantes admite todo tipo de carbón y madera. Además, sirve para asar, ahumar o cocinar a baja temperatura prácticamente cualquier alimento.
En tres o cuatro minutos, un tuétano cocinado previamente sale en su punto para ser servido, por ejemplo, con un buen steak tartar, tal y como puedes ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.
La cerámica que lo compone junto con la cocción bajo tapa consiguen que una presa, una berenjena o una parpatana de atún queden especialmente jugosas.
Se trata de una técnica antigua de 3.000 años en China y Japón. Ahora, no son pocos los chefs que se suman a ella, ya que les permite, por ejemplo, conseguir una textura adecuada para un bacalao marinado en miso y sake o para una anguila kabayaki.
Además, el horno kamado puede realizarse tanto en cocina en interiores como en exteriores, y proporciona calor arriba y abajo. En Japón conocen esta técnica milenaria muy bien y aquí, en España, cada vez la conocemos mejor.
