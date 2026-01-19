Coches para traslados, cobijo en sus casas, agua y mantas: la solidaridad de los vecinos de Adamuz con los afectados por la tragedia ferroviaria

¿Por qué es importante? Desde el primer momento trataron de sacar a las víctimas de los vagones y les llevaron agua, mantas e incluso calefactores para tratar de paliar el frío. Esta ayuda no ha cesado.

Si algo ponen de manifiesto las tragedias es la solidaridad de las personas. Este es el caso de los vecinos de Adamuz (Córdoba) que se han volcado con las víctimas de los trágicos descarrilamientos de los trenes Alvia e Iryo desde el primer momento. En cuanto tuvieron noticia de lo sucedido se desplazaron hasta el lugar de los hechos y ayudaron a rescatar y desplazar a los heridos, les dieron agua, mantas, comida e incluso les han acogido en sus casas mientras consiguen información de sus familiares.

Esta ayuda no ha cesado en ningún instante. En este sentido, algunos han recordado como sus familiares les pidieron que se sumaran a las labores de auxilio. "Mi hijo me dijo: 'Papá ha pasado esto, yo estoy ahora mismo en el siniestro, que estoy cogiendo a personas y me las estoy llevando para el pueblo, coge mantas, carga el terreno con mantas, agua, linternas'", ha relatado un hombre.

Uno de los rostros de la solidaridad de Adamuz es Antonio, quien regenta uno de los bares de los centros que se han usado para atender heridos y familiares y que no ha parado de trabajar. "Hemos preparado unos cafés y unos bocadillos para llevarlo allá a la gente que está trabajando en la zona del accidente", ha expresado.

Asimismo, Gonzalo, el cuponero del pueblo, llegó a rescatar a 15 personas de los trenes y todavía tiene a uno de los jóvenes en su casa mientras logra recabar noticias sobre su madre. "Estamos hablando a ver si encontramos a la madre, dice él que cree que no", ha manifestado.

Del mismo modo, Jesús Galán, farmacéutico de Córdoba, ha ofrecido todos sus recursos a las víctimas. "Seguimos a su disposición para todo lo que necesitaran", ha indicado. Además, en redes sociales muchas personas se han ofrecido como conductores o han brindado sus drones para facilitar la búsqueda. En este sentido, los profesionales ya cuentan con todos estos medios, pero dan una muestra de sus ganas de luchar en la medida de lo posible contra esta tragedia.

Hogar del Pensionista, centro neurálgico de la solidaridad de Adamuz

Desde que se produjese el trágico accidente ferroviario, el Hogar del Pensionista de Adamuz se ha convertido en el punto de referencia de la solidaridad del pueblo. Muchos vecinos llevaron allí a los pasajeros de los trenes afectados con sus propios vehículos y allí pudieron ser atendidos.

Además, los que no podían aportar un medio de transporte llevaron hasta este lugar mantas, víveres e incluso calefactores para intentar paliar las bajas temperaturas de la madrugada. En este sentido, muchos de los enseres que llevaron muchos de los 4.000 habitantes del municipio siguen allí.

