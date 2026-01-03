Cinco fallecidos por un brote de gripe A en una residencia de Sevilla

Los detalles Cinco de los 10 afectados por el brote tuvieron que ser ingresados en un centro hospitalario, donde han fallecido. La enfermedad afecta ahora a cuatro residentes y a una enfermera.

Un brote de gripe A en la residencia de mayores del Hospital de la Santa Caridad en Sevilla ha provocado la muerte de cinco personas, afectando además a cuatro residentes y una enfermera. Según 'Diario de Sevilla' y la Consejería de Sanidad, cinco de los diez afectados fueron hospitalizados, donde fallecieron. Para prevenir más contagios, el servicio de Vigilancia de Salud Pública ha activado protocolos y suspendido actividades extraordinarias en la residencia, como la visita de la Hermandad del Baratillo de los Reyes Magos. Los regalos se entregarán a través del personal del centro, siguiendo medidas similares a las de la pandemia.

Cinco personas han muerto en Sevilla como consecuencia de un brote de gripe A que se ha producido en la residencia de mayores del Hospital de la Santa Caridad, enfermedad que afecta a cuatro residentes más y a una enfermera.

Según ha avanzado 'Diario de Sevilla' y han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, cinco de los 10 afectados por el brote tuvieron que ser ingresados en un centro hospitalario, donde han fallecido.

El servicio de Vigilancia de Salud Pública ha activado los protocolos para evitar nuevos contagios, de forma que se han suspendido las actividades extraordinarias en torno a la residencia, como la visita prevista para este sábado por la Hermandad del Baratillo de los Reyes Magos, que en sus redes sociales informa de que la propia dirección de la institución ha pedido que se suspenda.

Así, "siguiendo el mismo formato empleado durante la pandemia", la hermandad hará entrega de los regalos a los residentes a través del personal del centro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.