Ahora

10 afectados por el brote

Cinco fallecidos por un brote de gripe A en una residencia de Sevilla

Los detalles Cinco de los 10 afectados por el brote tuvieron que ser ingresados en un centro hospitalario, donde han fallecido. La enfermedad afecta ahora a cuatro residentes y a una enfermera.

Vista de una habitación de un hospital.Vista de una habitación de un hospital.Agencia EFE

Cinco personas han muerto en Sevilla como consecuencia de un brote de gripe A que se ha producido en la residencia de mayores del Hospital de la Santa Caridad, enfermedad que afecta a cuatro residentes más y a una enfermera.

Según ha avanzado 'Diario de Sevilla' y han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, cinco de los 10 afectados por el brote tuvieron que ser ingresados en un centro hospitalario, donde han fallecido.

El servicio de Vigilancia de Salud Pública ha activado los protocolos para evitar nuevos contagios, de forma que se han suspendido las actividades extraordinarias en torno a la residencia, como la visita prevista para este sábado por la Hermandad del Baratillo de los Reyes Magos, que en sus redes sociales informa de que la propia dirección de la institución ha pedido que se suspenda.

Así, "siguiendo el mismo formato empleado durante la pandemia", la hermandad hará entrega de los regalos a los residentes a través del personal del centro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Fuertes explosiones sacuden Caracas y provocan grandes columnas de humo en medio de las tensiones con EEUU
  2. Feijóo entrega a la jueza los mensajes que envió a Mazón el día de la DANA: "Ánimo amigo. Lleva la iniciativa... es la clave"
  3. Ascienden a 47 los muertos en el trágico incendio de Crans-Montana, Suiza: las quemaduras dificultan las labores de identificación de cuerpos
  4. Preocupación por los asistentes a la rave de Albacete por el riesgo de inundación de la zona en la que se ubica la fiesta ilegal
  5. La borrasca Francis dejará lluvias y nevadas en la Península durante el fin de semana
  6. Ni rubia, ni tonta: la rebelión de Marilyn Monroe contra todos los que quisieron hacerla pequeña