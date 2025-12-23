Cinco detenidos tras ser desarticulada una secta que sometía a sus adeptos con sacrificios animales

Los detalles Según la Policía Nacional, el control psicológico ejercido por el líder era de tal intensidad que varios adeptos han tenido que recibir tratamiento psiquiátrico.

La Policía Nacional ha desarticulado en Tenerife una secta que, para enriquecerse a costa del control psicológico de sus seguidores, ofrecía rituales que incluían el sacrificio de animales domésticos, en una operación en la que han sido detenidas cinco personas, entre ellas el líder de la organización, quien está en prisión provisional.

Los detenidos, que organizaban ceremonias con figuras y objetos que representaban a deidades en las que se consumían sustancias como estramonio, cocaína y alucinógenos, han sido acusados de presuntos delitos de asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, contra la salud pública y falsedad documental.

Al amparo de prácticas de santería, los arrestados sometían a un control absoluto a sus adeptos, personas vulnerables, a los que manipulaban mediante el engaño y sembrando miedos, en ocasiones, de tipo espiritual, de acuerdo con la investigación policial.

El grupo realizaba rituales esotéricos con los que supuestamente evitaban males de tipo espiritual o incluso enfermedades, de acuerdo con la investigación policial. En esos rituales se sacrificaban animales y se consumían sustancias como el estramonio, el 'popper' o la cocaína.

Importante dar aviso a la Policía

Cuatro de los integrantes de la secta fueron detenidos en Tenerife y uno en Las Palmas de Gran Canaria y fueron puestos a disposición judicial, tras lo cual el juez envió a prisión provisional al presunto líder e impuso medidas cautelares al resto.

Los especialistas encargados de estas investigaciones, mantienen habilitado el correo electrónico sectasdestructivas@policia.es para que cualquier ciudadano pueda comunicar hechos relacionados desde el anonimato y la confidencialidad.

Los agentes advierten a la población del riesgo que entrañan este tipo de grupos dado que, en el marco de unas actividades aparentemente espirituales y utilizando el engaño y la coacción de sus seguidores; desarrollan actos ilícitos a cambio de importantes prestaciones económicas.

