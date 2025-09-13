Cinco desaparecidos en Mauritania al hundirse un barco de capital gallego tras una colisión

¿Qué ha pasado? El 'Tafra 3' se hundió y otros 21 tripulantes, tres de ellos españoles, fueron rescatados por otras embarcaciones que faenaban en la zona.

Al menos cinco personas están desaparecidas en Mauritania tras la colisión del pesquero 'Right Whale', de bandera de Gambia, con el 'Tafra 3', un pesquero gallego-mauritano. El accidente ocurrió frente a la costa de Nouadhibou, donde faenan numerosas embarcaciones. El 'Tafra 3', construido en 2001, llevaba 26 tripulantes, de los cuales 21 fueron rescatados por barcos cercanos. El 'Right Whale', con armador ruso, rescató a cuatro náufragos. Barcos de capital gallego colaboran en la búsqueda, mientras Salvamento Marítimo espera actualizaciones de sus homólogos MRCC Mauritania sobre el operativo de búsqueda.

Al menos cinco personas están desparecidas en Mauritania después de que el pesquero 'Right Whale' de 105 metros de eslora y bandera de Gambia, colisionase con un pesquero de capital gallego-mauritano, el 'Tafra 3' con pabellón de Mauritania.

El suceso se produjo en la tarde de este viernes sobre las 20:40 horas frente a la costa de Nouadhibou, en el norte de Mauritania, donde actualmente se encuentran faenando muchas embarcaciones.

A bordo del 'Tafra 3', construido en 2001, iban 26 personas, tres de ellas españolas, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press. Fueron rescatadas 21 por otras embarcaciones que se encontraban en la zona. La colisión del buque habría provocado una gran brecha en el costado de estribor del 'Tafra 3', que se hundió rápidamente.

Según ha avanzado La Voz de Galicia, el propio 'Right Whale', que tendría armador ruso, recogió a cuatro náufragos del pesquero gallego-mauritano, un arrastrero congelador de unos 50 metros.

Asimismo, en la zona se encuentran diferentes barcos de capital gallego que colaboran en la búsqueda. Por su parte, Salvamento Marítimo solicitó a sus homólogos MRCC Mauritania la actualización de operaciones de búsqueda y están a la espera de recibir información sobre el operativo.