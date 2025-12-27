Cerrado el aeropuerto de A Coruña por la presencia de un jabalí en la pista

¿Por qué es importante?La presencia de un jabalí en la pista ha obligado este sábado a cerrar el aeropuerto de A Coruña y ha provocado desvíos y retrasos. Un vuelo de Iberia procedente de Madrid ha sido redirigido a Santiago de Compostela con todo su pasaje a bordo.

La irrupción de un jabalí en la pista ha obligado este sábado a cerrar el aeropuerto de A Coruña. Así lo ha comunicado el comandante de un vuelo de Iberia que debía cubrir la ruta entre Madrid y la ciudad gallega, pero que no pudo aterrizar debido a esta incidencia.

Como consecuencia del cierre, el vuelo IB0453 fue desviado al aeropuerto de Santiago de Compostela, donde permanece el pasaje a la espera de novedades. "Lamento haberles traído a Santiago", ha señalado el piloto a los pasajeros, a quienes ha explicado que no tuvo otra alternativa. Otros vuelos también se han visto afectados, en algunos casos incluso por la imposibilidad de despegar.

"Una vez más pedirles disculpas, pero bueno, la aviación es así", ha añadido el comandante, subrayando que la situación no es atribuible ni a la terminal ni a la compañía aérea. "Simplemente se ha colado un animal en el recinto aeroportuario y por seguridad la pista tiene que permanecer cerrada", ha resumido, al tiempo que ha agradecido la calma mantenida en cabina.

"Espero que este trastorno sea lo menos difícil para ustedes", ha continuado el piloto, quien ha ofrecido su disposición a atender personalmente a los pasajeros que lo necesiten. "Estaré en la puerta, por si quieren hacer algún comentario. Por supuesto, dando la cara. Quien quiera hablar conmigo, estaré encantado de atenderles", ha asegurado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí