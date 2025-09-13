Cerca de 40 bomberos forestales y tres medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio en Alcaucín, Málaga

Los detalles Entre los efectivos desplazados al lugar se encuentra un técnico de operaciones y tres agentes de medio ambiente.

Cerca de 40 bomberos forestales y tres medios aéreos trabajan en estos momentos en la extinción de un incendio en Alcaucín (Málaga)

Según informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), hasta la zona se han desplazado casi 50 efectivos, entre ellos, un técnico de operaciones y tres agentes de medio ambiente. En cuanto a los medios aéreos, el operativo ha habilitado un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra.

Mientras, en Huelva, el Plan Infoca sigue trabajando con medios terrestres y aéreos en el incendio forestal que afecta a un paraje de Calañas, que mantiene activada la fase de emergencia situación operativa 1, mientras que ha quedado controlado el que se inició este viernes en el municipio de Bonares.

Fuentes del Infoca han informado de que, en el caso de Calañas, se ha mantenido un operativo durante la noche con medios terrestres para tratar de estabilizar el fuego, que afecta al paraje del Embalse de Teliarán. El dispositivo de madrugada ha estado formado por seis grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de Operaciones y un agente de Medio Ambiente y siete autobombas.

Por este incendio, para el que se han movilizado hasta 13 medios aéreos, se ha procedido al "alejamiento preventivo" de un diseminado rural próximo al incendio, al tiempo que se ha cerrado el tráfico ferroviario en la zona y se ha cortado la carretera A-478, vía que une Zalamea la Real con Calañas, en el kilómetro 22.

Además, a los vecinos a los que se ha "alejado" del incendio, se les ha ubicado en viviendas del mismo núcleo poblacional, pero sin que les llegue el humo a esas casas ni ser necesario desalojar todas las viviendas.

Ante la Fiscalía tres menores por un incendio en Granada

Por otro lado, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía y los agentes de Medio Ambiente de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) han llevado ante la Fiscalía a tres menores como presuntos autores del incendio forestal ocurrido en Granada el pasado 23 de agosto, y que se habría originado con un mechero.

Esta es la conclusión a la que han llegado los policías junto a los agentes de Medio Ambiente de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), encargados de llevar a cabo la investigación del origen de las llamas, que calcinaron unas diez hectáreas de matorral, pinos y encinas. Los agentes de la BIIF han determinado que los menores estarían "jugando con fuego", tal vez un "entretenimiento inconsciente" que finalizó con graves consecuencias, ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.

La Unidad de Policía Adscrita, tras levantar el atestado policial, ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Granada. Así, será la Fiscalía de Menores la que se encargará de instruir el correspondiente expediente por estos hechos, en los que está implicado un menor de 13 años quien, haciendo uso de un mechero, acabó incendiando la ladera de la Fuente de la Bicha a las 21:00 horas, lo que obligó a movilizar a efectivos del Infoca y de los Bomberos de Granada y estuvo a punto de alcanzar a un restaurante, que tuvo que ser desalojado.

Andalucía cuenta, en cada provincia, además de los agentes forestales, con una Brigada de Prevención de Incendios Forestales compuesta de una decena de miembros, que tiene como misión la investigación de las causas físicas que originan los incendios forestales producidos y que resulta fundamental para seguir una línea de investigación.