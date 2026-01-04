La celebración de Nochevieja sigue sin descanso: la rave de La Sénia, Tarragona, cumple su cuarto día consecutivo de fiesta

El contexto Durante la tercera jornada, unas 100 personas abandonaron el lugar, sin embargo, laSexta ha podido saber que la fiesta siguió muy animada. La Policía catalana controla desde el pasado jueves la celebración, que tiene lugar en una nave abandonada, cerca del polígono de les Mataltes.

La localidad de La Sénia, en Tarragona, acoge desde el jueves una rave en una nave abandonada, reuniendo a entre 600 y 800 personas, algunas de las cuales han llegado desde países como Francia, Italia y Alemania. La Policía catalana ha estado controlando la fiesta desde su inicio, tras ser alertada por el Ayuntamiento, y se espera que continúe hasta el martes. No se han reportado incidentes, aunque se realizan controles de alcohol y drogas. Sin embargo, la tercera teniente de alcalde ha señalado que algunos asistentes están dañando cultivos al intentar salir por rutas no vigiladas.

Cuatro días después, la celebración de Nochevieja prosigue. El municipio de La Sénia (Tarragona) acoge desde el pasado jueves una rave que reúne a cientos de personas en una nave abandonada. Los últimos días de 2025 se han originado dos macrofiestas en territorio español, una en la localidad catalana y otra en Albacete, denominada como la 'Big Fucking Party'.

Durante la tercera jornada, unas 100 personas abandonaron el lugar, sin embargo, laSexta ha podido saber que la fiesta siguió de lo más animada. La Policía catalana controla desde el jueves la celebración, que tiene lugar en una nave abandonada, cerca del polígono de les Mataltes.

Fue el propio Consistorio el que avisó a las autoridades de la fiesta ilegal, que podría alargarse hasta este martes. Además, según informó el Ayuntamiento en un comunicado en redes sociales, se ha estado trabajando en el dispositivo de control desde el mismo jueves por la mañana, junto a la Policía Local. Por su parte, el propietario de la nave ya tiene la denuncia preparada.

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han continuado hasta este domingo con las medidas de control para aquellos asistentes que quieren marcharse, ya que a cada ciudadano se le pide la documentación. Así, se han reforzado los accesos secundarios para impedir enradas y salidas.

La participación se cifra en unas 600-800 personas aproximadamente, según fuentes de la Policía Local. Por la procedencia de las matrículas, muchos de los asistentes habrían viajado desde países como Francia, Italia o Alemania para asistir a esta rave. Asimismo, el lugar en el que se ha realizado el evento está lejos del pueblo por lo que no ha provocado incomodidad alguna entre los vecinos.

De esta manera, no se han producido incidentes ni se ha notificado ninguna denuncia. Además, los agentes están realizando controles de alcohol y drogas a aquellos que abandonan la fiesta.

Daños en cultivos

La tercera teniente de alcalde de La Sénia, Susanna Querol, ha alertado en declaraciones a 3Cat que algunos asistentes están dañando espacios agrícolas de los alrededores al intentar abandonar la fiesta por vías donde no se encuentra la Policía.

Ha explicado que "muchas fincas están llenas de olivas. Si pasan los coches por dentro de los campos y haces vida por allí, las olivas se dañan, evidentemente". "Esto son pérdidas de cosecha, pérdidas económicas", ha remarcado al respecto.

