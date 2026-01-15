Ceder el asiento, utilizar auriculares o desodorante: las normas del transporte público que los usuarios piden que se respeten y que parecen haberse olvidado

¿Por qué es importante? Muchos usuarios denuncian que no se respetan las normas básicas a la hora de utilizar el transporte público, ya sea el tren o el autobús.

El transporte público es uno de los espacios donde más tiempo pasamos, ya sea para ir a trabajar, para volver a casa o para visitar amigos y familiares, siempre recurrimos a él. Por eso, aunque muchos lo ignoren, tiene unas reglas que se deben cumplir para que todos los que hacemos uso de él tengamos una experiencia agradable.

La forma de viajar en el metro o en el autobús ha cambiado mucho con el paso de los años. Ahora todo el mundo usa el móvil en cuanto se sienta, mientras que antes había más gente que leía libros o periódicos. Sin embargo, algo que no ha cambiado ha sido el inenarrable momento de descubrir un 'peculiar' olor o de escuchar música que no es precisamente nuestra favorita. "Vienen, suben el brazo y sale el olor..."; "Hay gente que lo de los cascos no...", han indicado dos chicas.

Esta experiencia es mucho más que un simple trayecto, de hecho, es probable que mucha gente haya enfermado por el intercambio de virus que se produce en él. "Muchos tosen sin taparse la boca"; ha expresado un hombre. Del mismo modo, puede ser el escenario de incómodas conversaciones y de discusiones subidas de tono. "En cierta forma parece que estás tú desde fuera, casi en su intimidad escuchándolos", ha relatado un señor.

"Los jóvenes no se levantan para darle el sitio a los mayores"; "Sobre todo los asientos que están reservados que se reserven bien", son algunas de las actitudes que más molestan a quienes lo usan a diario y que parecen haber cambiado con el paso de los años y el avance del incivismo, porque sí, cuando una persona mayor; una mujer embarazada o una persona lesionada entra en el vagón se cede el asiento. A propósito, muchas sillas tienen distintivos que indican quiénes deben hacer un uso preferente de ellas.

Por otra parte, lo que debería ser ir de un sitio a otro a veces se convierte en una prueba de convivencia y de respeto. "La gente va borracha"; "Que vayan comiendo tampoco me parece bien", han comentado dos jóvenes. Por eso, antes de subirse al transporte público recuerde que hay normas que se deben cumplir para que todos podamos disfrutar de él, a pesar de quienes no las leen o las ignoran.

¿Cuáles son las reglas del transporte público?

Puede parecer algo elemental, pero antes de entrar se debe dejar salir. También se debe ceder el asiento a personas mayores o con discapacidad; mujeres embarazadas o niños. Del mismo modo, se tiene que evitar hacer ruido excesivo que molesta a otros pasajeros, para ello se recomienda el uso de auriculares, los cuales resultan muy útiles para atender llamadas o escuchar música.

Por otra parte, en todos los transportes públicos hay espacios reservados para los carritos de bebés o bicicletas que no se pueden ocupar si no se porta uno de estos vehículos. Lo mismo ocurre con las maletas o mochilas que siempre deben estar en el suelo. Asimismo, las mascotas tienen un lugar reservado que se debe consultar antes de meterlas dentro.

Con todo, estas son algunas de las muchas normas que se deben respetar a la hora de hacer uso del tren, metro o autobús.

