Castilla-La Mancha eleva a nivel 2 el incendio en Guadalajara y ordena la evacuación preventiva de Peñalba de la Sierra y Cabida

Los detalles Las llamas, activas desde el domingo 21 de septiembre, afectan ya a bienes de naturaleza no forestal. Se ha solicitado la colaboración de la UME para extinguirlo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que se ha elevado a nivel 2 la alerta por el incendio forestal en Peñalba de la Sierra, Guadalajara, activo desde el domingo y que ahora afecta a bienes no forestales. Se ha ordenado la evacuación preventiva de Peñalba de la Sierra y Cabida, y se ha solicitado la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias. García-Page, durante el 40 aniversario de EFE en la región, ha señalado la complejidad del incendio, describiéndolo como "rarísimo". Además, ha advertido sobre posibles incidencias en invierno, destacando la necesidad de mantener altos los dispositivos de prevención.

Castilla-La Mancha ha elevado a nivel 2 la alerta por el incendio forestal de Peñalba de la Sierra. Así lo ha confirmado Emiliano García-Page, presidente de la comunidad manchega, sobre un fuego que se mantiene vivo en la provincia de Guadalajara desde el domingo y que ahora afecta a bienes de naturaleza no forestal.

Además, se ha ordenado la evacuación preventiva de los núcleos urbanos de Peñalba de la Sierra y Cabida, y se ha solicitado también la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias en labores de extinción, tal y como ha informado en X el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la región.

García-Page, que ha participado en la celebración del 40 aniversario de EFE en Castilla-La Mancha, ha confirmado que están "más preocupados que ayer" por las llamas en Guadalajara y señala que el Peñalba de la Sierra es "un incendio rarísimo".

"Es casi más un incendio de piedras que de arbolado, pero eso le da una especial complejidad", ha expresado el presidente manchego.

Page avisa de posibles incidencias "en invierno"

Tras agradecer la colaboración de las comunidades vecinas y del Ministerio de Transición Ecológica, ha hecho hincapié en que los incendios "no son un tema estacional de verano" y que hay que estar "prevenidos": "Seguramente tengamos incidencias incluso en invierno".

García-Page, en ese sentido, ha dicho que los dispositivos, aunque no pueden ser los mismos que en verano, se mantienen "muy altos".