Castilla y León, sin vecinos evacuados tras mejorar la evolución del incendio de Fasgar

¿Por qué es importante? Tras semanas de confinamientos y traslados con motivo de los fuegos que han arrasado miles de hectáreas en la comunidad, todos los castellanoleoneses han podido dormir en sus casas.

Castilla y León ha amanecido este sábado sin que sus vecinos hayan tenido que pasar la noche fuera de sus casas, después de que el Gobierno autonómico decidiera levantar la medida de confinamiento en las poblaciones leonesas de Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, las últimas que quedaban en esa situación por el incendio de Fasgar , que sigue en nivel 2 de gravedad.

Ha sido el delegado territorial de la Junta en Castilla y León, Eduardo Diego, quien ha informado de que ese incendio presenta una "evolución muy favorable", y lo ha hecho tras presidir una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) provincial.

Durante el encuentro, se ha valorado la posibilidad de rebajar el nivel de gravedad del incendio de Fasgar-Colinas a IGR 1 en las próximas horas, dado que "no hay llama activa" y "el perímetro se encuentra en fase de consolidación". "La situación es muy, muy favorable", ha destacado Diego, quien ha subrayado que se mantiene el nivel 2 por precaución, a la espera de una nueva evaluación.

Además, el delegado territorial ha anunciado que los incendios de Yeres y Anllares del Sil han pasado a estar estabilizados. En el caso de Anllares, que había obligado a evacuar la localidad de Anllarinos por reproducciones provocadas por el viento, el fuego se encuentra contenido y bajo vigilancia activa. Por su parte, el incendio de Yeres, que afectaba a zonas próximas al yacimiento de Las Médulas, también ha sido estabilizado, lo que permite avanzar en tareas de liquidación y control.

En cuanto a los incendios de Garaño y Berlanga del Bierzo, Diego ha confirmado que "ambos han sido declarados como controlados". El de Garaño, en el término municipal de Soto y Amío, ha sido contenido gracias a trabajos de perimetrado y contrafuegos, mientras que el de Berlanga ha sido completamente extinguido. Este último caso ha derivado en la detención de un varón de 20 años como presunto autor del incendio, un joven que ha sido internado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo como medida cautelar.

20 días de intensa lucha contra las llamas en León

La provincia ha vivido 20 días de intensa lucha contra el fuego, con hasta 10 incendios que llegaron a alcanzar el nivel IGR 2. En comparación con el 2024, durante todo el verano del año pasado solo se registraron dos incendios de esa magnitud. "Ha sido una situación complicada, pero gracias al esfuerzo, compromiso y profesionalidad del operativo antiincendios, hemos logrado controlar y extinguir la mayoría de los focos", ha puesto de relieve el delegado.

Con este panorama, la provincia de León entra en una fase de vigilancia y consolidación, con todos los incendios bajo control o estabilizados, salvo el de Fasgar, que podría rebajar su nivel en las próximas horas. Ahora, la Junta insiste en la necesidad de mantener la prudencia y seguir las recomendaciones de Protección Civil para evitar nuevas reproducciones.