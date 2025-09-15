Casi 50 familias piden 12 años de prisión para la enfermera que no vacunó a 400 niños en Santurtzi (Bizkaia)

El contexto Este lunes comienza el juicio de una enfermera de pediatría del ambulatorio de Kabieces, en Santurtzi, que debía haber vacunado a 404 menores. Sin embargo, "conscientemente" no lo hizo y rellenaba las cartillas de vacunación como si los niños las hubieran recibido.

Este lunes arranca el juicio de una enfermera del ambulatorio de Kabieces en Santurtzi (Bizkaia) que simulaba vacunar a los niños, cuando en realidad no lo hacía. Casi 50 familias afectadas por su acción, piden hasta 12 años de prisión para ella.

Las familias confían en la solidez de su acusación y en que suponga "un castigo" para la profesional que "jugó" con la salud de más de 400 niños. Según han informado a EFE el abogado Aitzol Asla, que representa a esas familias, su petición de pena supera los 12 años de prisión al estimar que en la vista oral quedará probado que, además de los delitos expuestos por la Fiscalía, la encausada cometió malversación de fondos públicos.

Por su parte, la Fiscalía pedirá una condena de 7 años y medio para esa profesional que ejerció como enfermera de pediatría desde febrero de 2021 hasta el 12 de septiembre de 2022, período en el que debía haber administrado vacunas a 404 menores pero que "conscientemente" no se las inoculó y después rellenaba la cartilla de vacunación de los niños como si lo hubiera hecho.

En la vista oral que comenzará el lunes en la Audiencia de Bizkaia, el Ministerio Público pedirá para esa mujer una condena como autora de sendos delitos continuados de daños agravados y de falsedad documental.