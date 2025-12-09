Ahora

Un campesino ruso halla una cartera con más de mil dólares en el estómago de su vaca: "No la voy a lavar, es mi talismán"

Imagen de archivo de una vacaImagen de archivo de una vacaPixabay
Un campesino de la región de Baskiria, al sur de los Urales, halló una cartera con 80.000 rublos (poco más de mil dólares) en el estómago de una de sus vacas, según informó la agencia local 'Regnum.ru'.

El campesino Rif Vagápov, de 61 años, halló el dinero cuando estaba descuartizando al animal y, tras revisar su contenido, estableció que pertenecía a un empresario local que construía en su aldea un centro turístico. "Jamás vi algo así en mi vida, miren cuánto heno había dentro. Y entre el heno, la cartera con dinero y documentos", confesó el residente en la aldea de Tolpárovo.

El propietario, Mijaíl Burdínski, reconoció su cartera y no se mostró preocupado por el hecho de que esta hubiese estado dentro de una vaca. "No voy a lavar la cartera, ahora es mi talismán", afirmó jocosamente.

Comentó que los obreros que trabajaban en la construcción del centro turístico echaron sin querer a la basura su cartera, en la que se encontraba su paga. En un principio pensó que le habían robado la cartera, por lo que tuvo que posponer el pago a los trabajadores.

Según el campesino, su rebaño suele pastar libremente y a los animales les gustan particularmente los basureros, por lo que supuso que fue en uno de ellos donde la vaca engulló la cartera.

