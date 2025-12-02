Calendario laboral de A Coruña 2026: festivos locales en todos los pueblos coruñeses

Los residentes en la provincia de A Coruña pueden ir preparando sus vacaciones y viajes para 2026, porque ya se conocen todos los días festivos —locales, autonómicos y nacionales— del año que entra.

No hay nada más satisfactorio que empezar a pensar en cuándo serán las siguientes vacaciones. Y para eso, es necesario tener listo y preparado el calendario laboral. El de 2026 ya está completo para A Coruña, por lo que todos los residentes en esta provincia gallega pueden comenzar con su organización. Además de los ocho festivos nacionales, Galicia ha fijado como días festivos autonómicos el día de San José (19 de marzo), el Jueves Santo (3 de abril), el día de San Juan (24 de junio) —que se celebra con especial interés aquí, gracias a las famosas hogueras de San Juan— y el día de Santiago Apóstol (25 de julio).

No obstante, para alcanzar los 14 festivos a los que cada municipio tiene derecho, los Ayuntamientos fijan otros dos días festivos de carácter local, únicamente para los residentes en su término municipal. Para la ciudad de A Coruña, los elegidos como días festivos en 2026 han sido el 17 de febrero, martes de Entroido —como la mayor parte de los municipios de Ourense—, y el 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario. Aunque no siempre es día de fiesta, sí lo es en 2026, en homenaje a la que es patrona de A Coruña desde el siglo XVII, tras la victoria de la ciudad frente a la Armada inglesa, en 1589, acontecimiento que tuvo lugar gracias, según la tradición, a la intercesión de la virgen.

La capital gallega, Santiago de Compostela, también tiene el 17 de febrero entre sus festivos, además del 14 de mayo, cuando en 2026 tiene lugar la celebración de la Ascensión del Señor, una festividad religiosa que se celebra 40 días después del domingo de Resurrección y que conmemora, como su propia nomenclatura indica, el ascenso de Jesús al cielo, según la tradición cristiana. La de la Ascensión es la segunda fiesta más popular de Santiago de Compostela, después del día del apóstol, y entre sus tradiciones más conocidas está el pulpo y el churrasco de Santa Susana que, desde hace años, no se celebra aquí sino en la carpas de la Alameda.

Además de en Compostela, el 14 de mayo, día de la Ascensión, también se considera día festivo en 2026 en los municipios coruñeses de Ames, Boqueixón, Brión, Teo y Val do Dubra. En la siguiente tabla puedes localizar todos los festivos de la provincia, localidad a localidad, según la información publicada por la Xunta de Galicia.

Además del martes de Entroido —que se celebra en medio centenar de localidades de A Coruña—, también se repite en varios puntos de la provincia el festivo del Lunes de Pascua (6 de abril), que se celebra en una docena de lugares; el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, en una decena de puntos (principalmente costeros, al ser la del Carmen la patrona de los mariñeiros) o el 29 de junio (día de San Pedro), festivo en otros tantos municipios, como Corcubión, Melide o Santa Comba.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.