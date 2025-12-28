Buscan a una joven de 24 años de San Sebastián desaparecida desde el día 24.

¿Qué ha pasado? Vost Euskadi, entidad colaboradora de 112 SOS Deiak, ha solicitado la colaboración ciudadana para hallar a la joven, de nombre Amaia.

Una joven de 23 años, llamada Amaia, está desaparecida desde el pasado 24 de diciembre en San Sebastián, según informó el Departamento vasco de Seguridad. La última vez que fue vista vestía un pantalón negro, jersey rojo, chaquetón negro y auriculares verdes. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, aún no ha sido localizada. Vost Euskadi, en colaboración con 112 SOS Deiak, ha solicitado la ayuda ciudadana para encontrarla. Se insta a quienes tengan información relevante sobre su paradero a contactar con el número de emergencias 112 para colaborar en su búsqueda.

Una joven de 23 años de edad que falta de su domicilio en San Sebastián desde el pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena, continúa sin aparecer, según han confirmado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

Este pasado sábado, Vost Euskadi, entidad colaboradora de 112 SOS Deiak, solicitó la colaboración ciudadana para hallar a la joven, de nombre Amaia.

En el momento de su desaparición vestía un pantalón negro, jersey rojo, chaquetón negro y utilizaba unos auriculares de color verde. Fue vista por última vez el día 24 en la capital guipuzcoana.

Aunque la búsqueda continúa, por el momento la joven no ha sido localizada. Por ello, se pide a los ciudadanos que puedan aportar cualquier información para ayudar a dar con su paradero, que se ponga en contacto con el número de emergencias 112.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.