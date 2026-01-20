Buscan a un hombre desaparecido tras ser arrastrado con su vehículo por la riera en Palau-Sator, Girona

Bombers de la Generalitat en una imagen de archivo

Los detalles El dispositivo desplegado incluye cinco dotaciones terrestres, entre ellos los efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales. La riera que atraviesa el municipio presenta un notable aumento de caudal a causa del temporal de lluvias.

Los Bombers de la Generalitat y los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre desparecido en Palau-Sator (Girona) durante el temporal de lluvias e inundaciones en Cataluña.

El aviso de la desaparición se ha producido a las 07:35 horas en el marco de un temporal que ha provocado el desbordamiento de rieras en toda esta zona y que diferentes ríos de la provincia hayan superado el umbral de peligro por caudal elevado. Palau-Sator es un pequeño municipio de la comarca del Baix Empordà, de poco más de 300 habitantes, e integrado por diferentes núcleos de población.

"Trabajamos intensamente en la búsqueda de un hombre que, según las primeras informaciones, habría sido arrastrado con su coche por la riera", ha informado el cuerpo en un mensaje en 'X'.

El cuerpo trabaja en la búsqueda con cinco dotaciones, entre ellas, la unidad Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) subacuáticas.

Los Bombers de la Generalitat han atendido un total de 98 avisos por el temporal de lluvia entre las 22:00 horas de este lunes y las 07:00 horas de este martes. En total, los avisos acumulados desde este lunes a primera son de 557, han informado en redes sociales.

Por regiones de emergencia, la región metropolitana norte y la de Girona han agrupado la mayoría de los avisos, con 162 y 108 respectivamente, aunque también destaca Lleida, con 99 avisos.

