"Se busca al terrorista Trump": Oleiros, el pueblo gallego que ofrece "50 céntimos de recompensa" por el presidente de EEUU

En Oleiros, un pueblo de A Coruña, se han colocado carteles que critican al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a otros líderes como Benjamin Netanyahu, calificándolos de "bestias asesinas" y comparándolos con Adolf Hitler. Aunque las opiniones entre los vecinos son diversas, el alcalde Ángel García Seoane defiende su postura, afirmando que su crítica se dirige a los dirigentes que, según él, están destruyendo el mundo. A pesar de la denuncia de una organización sionista, un juzgado ha respaldado el derecho del alcalde a la libertad de expresión. Oleiros también se manifiesta contra la xenofobia y apoya causas como la defensa del pueblo palestino.

"Se busca al terrorista Trump". Así reza uno de los carteles de Oleiros. Así informa un pueblo en A Coruña sobre el presidente de Estados Unidos. Sobre alguien por quien ofrecen "50 céntimos de recompensa". Así lo hacen en unos carteles informativos reivindicativos en los que aparte de al republicano se pueden ver a otros dirigentes como Benjamin Netanyahu.

Como alguien a quien llaman "asesino" y al que comparan con Adolf Hitler. A ambos, en dichos carteles, se les llama "bestias asesinas".

Y aunque entre los vecinos hay discrepancias y diversidad de opiniones, con personas que ven con buenos ojos esto y con quien considera que debería ser neutral, Ángel García Seoane, alcalde de la localidad gallega, lo tiene claro. "Yo no me meto con los ciudadanos de los países, sino con los dirigentes que están masacrando el mundo", ha expresado.

Eso sí, ver a Netanyahu y a Hitler en la misma imagen con el lema "bestias asesinas" no ha gustado nada a una organización sionista, que ha decidido denunciar al primer edil. Sin embargo, un juzgado ha reconocido el derecho del alcalde a la libertad de expresión.

"Decir político ahora es gravísimo porque es tal la degradación que parece todo una mierda. Yo presumo de ser político. Presumo de ser un político serio que defiende un proyecto", ha afirmado García Seoane.

Porque tiene una idea clara. Una que defiende en sus palabras: "Si todos callamos harán lo que les dé la gana y arrasarán con el mundo".

Oleiros no solo clama contra estas figuras de la política mundial, sino que también es un lugar comprometido con, por ejemplo, el pueblo palestino. Con llamadas a parar la actividad de la macrocelulosa Altri. Con un rotundo 'no' a la xenofobia que tan de moda parece estar en ciertos pueblos de España.

