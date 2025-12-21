Ahora

En A Coruña

"Se busca al terrorista Trump": Oleiros, el pueblo gallego que ofrece "50 céntimos de recompensa" por el presidente de EEUU

Los detalles En los panales informativos de la localidad, además de al republicano, se puede ver a Netanyahu y a Hitler bajo el lema "bestias asesinas". "Si todos callamos arrasarán el mundo", afirma el alcalde.

Cartel de 'Se busca' con Trump de protagonista
Escucha esta noticia
0:00/0:00

"Se busca al terrorista Trump". Así reza uno de los carteles de Oleiros. Así informa un pueblo en A Coruña sobre el presidente de Estados Unidos. Sobre alguien por quien ofrecen "50 céntimos de recompensa". Así lo hacen en unos carteles informativos reivindicativos en los que aparte de al republicano se pueden ver a otros dirigentes como Benjamin Netanyahu.

Como alguien a quien llaman "asesino" y al que comparan con Adolf Hitler. A ambos, en dichos carteles, se les llama "bestias asesinas".

Y aunque entre los vecinos hay discrepancias y diversidad de opiniones, con personas que ven con buenos ojos esto y con quien considera que debería ser neutral, Ángel García Seoane, alcalde de la localidad gallega, lo tiene claro. "Yo no me meto con los ciudadanos de los países, sino con los dirigentes que están masacrando el mundo", ha expresado.

Eso sí, ver a Netanyahu y a Hitler en la misma imagen con el lema "bestias asesinas" no ha gustado nada a una organización sionista, que ha decidido denunciar al primer edil. Sin embargo, un juzgado ha reconocido el derecho del alcalde a la libertad de expresión.

"Decir político ahora es gravísimo porque es tal la degradación que parece todo una mierda. Yo presumo de ser político. Presumo de ser un político serio que defiende un proyecto", ha afirmado García Seoane.

Porque tiene una idea clara. Una que defiende en sus palabras: "Si todos callamos harán lo que les dé la gana y arrasarán con el mundo".

Oleiros no solo clama contra estas figuras de la política mundial, sino que también es un lugar comprometido con, por ejemplo, el pueblo palestino. Con llamadas a parar la actividad de la macrocelulosa Altri. Con un rotundo 'no' a la xenofobia que tan de moda parece estar en ciertos pueblos de España.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones Extremadura, en directo | Extremadura decide su futuro: el dato de participación en las urnas alcanza el 35,76% a las 14:00 horas
  2. Ni morenas, ni hispanas y que no llevasen tacones: el asqueroso patrón de chicas que Epstein pedía para sus fiestas
  3. Aitor Esteban: "Sánchez cierra los ojos y no quiere ver la realidad"
  4. El invierno llega a España dejando nieve y una masa de aire polar que activa las alertas de AEMET
  5. Baños en lagunas glaciares y acampadas ilegales: denunciado un influencer por sus vídeos en el parque de Sierra de Gredos
  6. Todo lo que tiene que tener una participación de Lotería de Navidad para que no te den gato por liebre