Los Bomberos rescatan a cuatro personas en un incendio en un piso en Villaverde (Madrid), dos de ellas en estado grave

Esta madrugada, los bomberos rescataron a cuatro personas durante un incendio en un piso del distrito madrileño de Villaverde, en la calle Cobalto. Dos de ellas se encuentran en estado grave, según fuentes de Emergencias Madrid. Una mujer de mediana edad fue trasladada en estado "muy grave" al Hospital de La Paz por inhalación de humo. Su pareja, un hombre de mediana edad, fue llevado al Hospital de Getafe en estado grave. Los otros afectados son dos hermanos de entre 20 y 25 años, con intoxicación leve por humo, que pedían auxilio desde la ventana. Se desconocen las causas del incendio.

Las otras dos personas afectadas son dos hermanos de entre 20 y 25 años que sufrieron una intoxicación leve por inhalación de humo y que, según relatan los servicios de emergencias, estaban pidiendo auxilio desde la ventana cuando llegaron los bomberos. De momento se desconocen las causas del incendio.

