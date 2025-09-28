Barrios cada vez más peligrosos: vecinos de toda España denuncian la inseguridad que sufren en sus calles

Los detalles Vecinos de barrios de Madrid, Barcelona y Bilbao han relatado a laSexta el miedo que llegan a sentir en las calles debido al aumento de los robos o a la venta de drogas en la vía pública.

En los últimos tiempos, vecinos de diversas zonas urbanas han expresado su creciente sensación de inseguridad debido al aumento del consumo de drogas y la delincuencia. En Puente de Vallecas, Madrid, los residentes denuncian la venta de drogas a plena luz del día y el incremento de hurtos en comercios, lo que ha llevado a Alejandra Poo a crear la Asociación Sentido Común para combatir esta problemática. En Bilbao, se han reportado violentas peleas, mientras que en El Raval, Barcelona, los robos y el tráfico de drogas también han aumentado.

Inseguros. Así se sienten vecinos de algunas zonas de las grandes ciudades en los últimos tiempos debido a que han visto cómo, en las que son las calles que han frecuentado siempre, ahora ha aumentado el consumo de drogas y la delincuencia.

Por ejemplo, los vecinos de Puente de Vallecas (Madrid) denuncian que cada vez hay más inseguridad en sus calles, sobre todo por la venta de drogas incluso a plena luz del día, pero también por los hurtos en comercios locales.

"Si ellos dicen que hay que vender droga se vende y si ellos dicen que hay prostituirse, hay que prostituirse. Lo que ellos quieran", denuncia Alejandra Poo, que ha creado la Asociación Sentido Común para combatir la inseguridad.

"La gente vive con miedo y busca alternativas para llegar a sus casas", asegura una persona. Por la noche la situación empeora. Algunas madres de la zona han desvelado a laSexta que a ciertas horas ya deciden no salir de casa con sus hijos a la calle.

Pero no es solo allí. Durante las últimas semanas, en algunos barrios de Bilbao han vivido peleas a machetazos, a cuchillazos o directamente ha puñetazos. "Ha cambiado Bilbao en cuanto seguridad, está un poco peor. De hecho, me han seguido dos tipos. Me he dado la vuelta y he cambiado de dirección", afirma un hombre.

En El Raval, en Barcelona, la situación es muy similar. "Veo los robos, el aumento de la droga que va extendiéndose...", alerta una mujer. Porque, independientemente de la ciudad, los vecinos se sienten inseguros en sus propias calles.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.