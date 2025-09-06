Barómetro laSexta | El 63,5% de los encuestados, muy preocupados con la ola de incendios de este verano en España

Los datos Además, una mayoría del 56,2% opina que todos estos fuegos han tenido que ver con los efectos del cambio climático, por un 43,8% que opina lo contrario.

La herida por los incendios que asolaron España este agosto sigue muy abierta. Eso es lo que dice el barómetro de laSexta, gracias a datos del instituto Invymark. Según los resultados, a un 63,5% de los encuestados les preocupa mucho la situación con el fuego y a casi un 30% bastante.

Hay menos unión a la hora de valorar si esta ola de incendios ha tenido algo que ver con el cambio climático. "La terrible ola que hemos sufrido este año no es fruto de la casualidad ni tampoco de una trama pirómana como insinúa algunas veces la buloesferea en las redes sociales", afirmaba Pedro Sánchez. El Gobierno siempre ha hablado de una emergencia climática y una mayoría del 56,2% sí coincide con el Ejecutivo, pero un 43,8% opina lo contrario.

Divididos según la formación política a la que votan, alrededor del 90% de los votantes encuestados de PSOE y Sumar consideran que sí ha habido una influencia del cambio climático, pero un 74,5% del PP y un 87,9% de Vox contradicen esa versión.

Respecto a qué administración es la principal responsable, un 40,3% de los encuestados ha considerado que es el Gobierno central, por un 31,1% que señala a las comunidades autónomas. Tampoco hay consenso entre los diferentes votantes. Alrededor del 80% de los seguidores del PP y Vox señalan al Gobierno, pero cerca del 60% de los votantes de PSOE y Sumar miran a la gestión de las CCAA.

Por último, un 51,3% de los encuestados opina que, después de esta catástrofe, es necesario un pacto de Estado para poder combatir futuros incendios por un 48,7% que no lo ve así.