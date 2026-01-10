El alquiler de trasteros, disparado: en Barcelona el metro cuadrado ya ha alcanzado los 42,57 euros

El contexto La falta de espacio en las viviendas aumenta la demanda de estos espacios en las grandes ciudades. Encontrar uno cerca del centro y a buen precio es cada vez más difícil, hasta el punto de que ya existen listas de espera.

En los últimos años, la 'fiebre' por conseguir un trastero se ha convertido en una búsqueda incluso más complicada que encontrar un piso. Cada vez son más las cosas que se quieren guardar y muchas viviendas no tienen espacio suficiente. Además, la mayoría carecen de trastero o este no está incluido en el contrato de alquiler.

Según explica Nora García, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana, "la oferta de trasteros al igual que en vivienda es incluso menos, porque la mayoría de edificios que están sobre todo en los centros históricos no tenían trasteros con lo cual hay muchos menos que garajes".

La ubicación y el tamaño son ahora los principales factores que marcan el precio. Encontrar un trastero cerca del centro de la ciudad y con dimensiones adecuadas resulta clave. Barcelona es la ciudad más cara, con un precio medio de 42,57 euros por metro cuadrado. Le siguen Valencia, con 31,36 euros, y Madrid, con 29,60 euros.

En el otro extremo se sitúa Santiago de Compostela, la ciudad más barata para alquilar un trastero, con un precio de 13,14 euros por metro cuadrado.

La demanda es tan alta que, en algunas ciudades, inmobiliarias y empresas especializadas en el alquiler de trasteros ya cuentan con listas de espera para poder acceder a uno.

