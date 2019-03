Las ayudas siguen sin llegar a los afectados por el terremoto de Lorca

Hace dos años que la ciudad de Lorca se vio sacudida por un devastador terremoto. Nueve personas murieron y hubo un total de 324 heridos. La ciudad quedó arrasada, y dos años después, la reconstrucción de las infraestructuras está muy paralizada, aunque desde el ayuntamiento aseguran que ahora se han acelerado las cosas y que el dinero va a empezar a llegar de verdad.

Unas 3.500 personas no han podido volver a sus casas, y la mayor parte de los afectados no podrá regresar a sus viviendas hasta dentro de dos años. El 25% del comercio no ha vuelto a abrir, los dos institutos están sin reconstruir, las viviendas, sin arreglar y los fondos comprometidos siguen sin llegar. Sólo el 30% de la ciudad se ha recuperado.

No obstante, el balance fue incluso peor de lo que rezaron los titulares de los primeros días. Un 72% de las viviendas resultaron afectadas y 1.500 tuvieron que ser demolidas. Además, el 75% del comercio tuvo que echar el cierre y se perdieron infraestructuras básicas, incluidos el principal centro de salud y dos de los seis institutos, sin olvidar el patrimonio artístico, que sufrió daños millonarios.

Miles de personas han dejado su Lorca de toda la vida. Los cálculos más optimistas hablan de un éxodo de entre 2.000 y 3.000 personas, además de los 1.000 lorquinos que continúan desplazados fuera de la localidad, y es muy probable que sean bastantes más. Se presentaron 17.000 solicitudes, la mayoría para los tres principales conceptos (reconstrucción, reforma y alquiler), pero casi todas o se han rechazado o no se han tramitado.