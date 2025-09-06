Un atropello múltiple en Zaragoza deja seis personas heridas, entre ellos un menor de edad

¿Qué ha pasado? Según las primeras evaluaciones sobre el terreno, una persona de avanzada edad y con un coche automático, maniobrando en la calle terminó colisionando contra varias personas.

Seis personas, cinco adultos y un menor de edad, han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios como consecuencia de un atropello múltiple que se ha producido este viernes en Zaragoza.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza recogidas por Europa Press han explicado que hasta el lugar del suceso, tras recibir distintas llamadas de ciudadanos, se han trasladado efectivos de Bomberos de Zaragoza y de Policía Local. Además, se han requerido ambulancias del 061, aunque en un primer reporte no se han detectado heridos de gravedad, se ha considerado el traslado de las seis personas a centros hospitalarios para evaluar su situación.

"Las causas exactas del atropello deberán ser analizadas por Policía Judicial y el seguimiento de las personas atendidas recae en los centros hospitalarios de destino", han detallado las fuentes.