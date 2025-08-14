Ahora

Ata, amordaza y retiene a su exmujer durante dos días para obligarla a retomar la relación

Los detalles El suceso se dio este sábado, momento en el que la mujer fue a petición de su exmarido a comer a su casa. Cuando terminaron, él expresó que tenía que irse a trabajar pero cerró la puerta con llave y obligó a la víctima a permanecer retenida.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 39 años en Valencia tras atar, amordazar y retener a su expareja durante casi dos días con la intención de retomar su relacion sentimental. La víctima ha sufrido diferentes amenazas de muerte durante este sábado y domingo en casa del varón.

Además de permanecer amordazada, la afectada fue atada de pies y manos con bridas, incluso para comer o dormir. Por su parte, la autoridad judicial ha decretado al presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violnecia de género la prohibición de comunicarse y aproximarse con su exmujer, según la Policía.

El suceso se dio este sábado, momento en el que la mujer fue a petición de su exmarido a comer a su casa. Cuando terminaron, él expresó que tenía que irse a trabajar pero cerró la puerta con llave y obligó a la víctima a permanecer retenida.

El objetivo del presunto agresor fue en todo momento volver con esta bajo amenazas con un cuchillo e inclusó le arrebató el teléfono móvil, las tarjetas bancarias y la ropa, y la obligó a llamar a su jefe para avisarle de que se encontraba indispuesta y no podría acudir al trabajo.

Además de no dejarle salir de casa, tampoco le desataba para dormir o comer. El lunes por la mañana, consiguió liberarse cuando el hombre no estaba en casa y abandonar el domicilio. Después, corrió descalza por la calle pidiendo auxilio.

Finalmente, interpuso una denuncia por la que los agentes pudieron localizar y detener al individuo como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

