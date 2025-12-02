Así trabajan en la zona cero de Collserola para acabar con la peste porcina: exhaustivas desinfecciones y caza a los jabalíes

Los detalles Es clave evitar que el patógeno, que es muy resistente, sobrepase el perímetro de seis kilómetros establecido en el parque de Collserola. El objetivo es acabar con todos los animales dentro de él.

Más de 150 militares de la Unidad Militar de Emergencias y 75 agentes de la Guardia Civil se han desplegado en Collserola, Barcelona, para combatir un brote de peste porcina africana. La misión incluye localizar y retirar cadáveres de jabalíes y capturar a los vivos con jaulas, evitando armas de fuego. Se han dividido en cuadrículas de 300 m² para inspeccionar minuciosamente el área. El operativo, que cuenta con 400 personas, utiliza drones con cámaras térmicas por la noche. El Gobierno ha visitado granjas porcinas cercanas sin detectar síntomas de la enfermedad. La colaboración entre administraciones es clave para contener el brote.

Más de 150 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 75 agentes de la Guardia Civil se han desplegado en la zona cero de Collserola, en la provincia de Barcelona, para erradicar el brote de peste porcina africana que tiene en vilo a la zona. El trabajo es inmenso y muy minucioso.

Sobre el terreno los militares se adentran en el perímetro para dar con los animales muertos y extraerlos de forma segura. También para dar caza a todos los jabalíes en la zona. Han dividido el terreno en cuadrículas de 300 m2 que se revisan palmo a palmo. El recorrido se hace a pie, en zonas donde el acceso es complicado por la orografía y la vegetación.

Una vez se localiza un cadáver se retira con equipos de extracción que actúan con todas las condiciones de bioseguridad y de desinfección, se limpia todo el material y la zona donde están los cadáveres. Una exhaustiva desinfección es clave para no propagar la peste porcina.

Existen puntos de descontaminación en los que se limpian suelas, botas y vehículos, desde las ruedas hasta todo el chasis y el interior. Los maleteros están forrados con plástico. Es la forma más segura para evitar que el patógeno se extienda.

Nadie que no sea parte del operativo formado por 400 personas puede traspasar el perímetro del parque de Collserola. Según los últimos datos confirmados por el ministerio de Agricultura, ya son nueve los jabalíes muertos por la peste porcina africana.

En el caso de los jabalíes vivos, se ha optado por el uso de jaulas descartando utilizar armas de fuego o perros de caza para evitar que el estruendo disperse a los animales.

Joaquín Núñez, coronel y coordinación de los medios militares, explica a laSexta que durante la noche hay "apoyo de drones para localizar a los animales". Las cámara térmicas les permiten visualizarlos en la oscuridad. El objetivo es acabar con todos jabalíes de la zona afectada por el brote.

El delegado el Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, destaca la "gran colaboración" entre administraciones, mostrándose "optimista" con que podrán contener este brote y dejando la puerta abierta a ampliar en los próximos días los efectivos desplegados tanto de la UME como de la Guardia Civil.

En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, el Gobierno ha señalado que se han visitado las explotaciones de ganado porcino localizadas en el área de 20 kilómetros en torno a la zona infectada, sin que se haya detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.