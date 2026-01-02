Así funciona el sistema de IA que ya clasifica residuos en la planta de Peralta: más rápido, limpio y eficiente

¿Cómo funciona? La IA analiza cada envase que llega a la cinta, lo identifica como reciclable o no, y alerta a los operarios para retirar lo que sobra. Controla varios procesos de la planta, mejora la precisión, reduce atascos y optimiza todo el reciclaje.

En la planta de selección de envases de Peralta, Navarra, un innovador sistema de visión artificial ha revolucionado el proceso de clasificación de envases, que antes requería horas de trabajo manual. Este sistema identifica y etiqueta los materiales de forma precisa, alcanzando un 93% de fiabilidad. Aunque los operarios siguen desempeñando un papel crucial al retirar elementos no deseados, la tecnología ha reducido los tiempos de parada y atascos en más del 30%. Este proyecto piloto, impulsado por la Mancomunidad y Ecoembes, posiciona a la planta a la vanguardia de la economía circular, optimizando la gestión de residuos con eficiencia y precisión.

En la planta de selección de envases de Peralta (Navarra), cada día llegan toneladas de envases que antes tardaban horas en clasificar los operarios. Ahora, un innovador sistema de visión artificial se encarga de analizar todo lo que pasa por la cinta: "Cada uno de estos cuadraditos es un objeto que ha identificado el algoritmo y que etiqueta como material solicitado o no solicitado", explican desde la planta.

Los operarios siguen jugando un papel clave: su tarea es retirar todo lo que no debería estar ahí. Gracias a la tecnología, han conseguido reducir los tiempos de parada, los atascos y diferentes incidencias en más de un 30%, según los responsables.

Pero no se trata solo de rapidez. La inteligencia artificial también permite clasificar de forma mucho más precisa, con un 93% de fiabilidad. "Cuanto más limpios vayan todos estos paquetes, mejor trabajo podrán hacer los recicladores y mejor completamos el círculo de la economía circular", apuntan.

La IA no se limita a la cinta: está presente en hasta cuatro procesos diferentes, incluyendo un panel que muestra todo lo que ocurre en la planta y un software de gestión de la producción que permite medir la calidad antes de que el producto haya sido fabricado.

Se trata de un proyecto piloto pionero, impulsado por la Mancomunidad y Ecoembes, y por ahora solo funciona en esta planta de Peralta. "Esperamos ser los primeros de muchos", aseguran.

Esta tecnología, que ya ha demostrado su eficacia en sectores muy exigentes, permite controlar y gestionar la trazabilidad completa de los residuos, optimizando los procesos y aumentando la eficiencia sin necesidad de más recursos.

Con esta apuesta, la planta de Peralta se coloca a la vanguardia de la economía circular, mostrando cómo la tecnología y la inteligencia artificial pueden hacer que nuestros residuos se gestionen mejor, más rápido y con más precisión.

