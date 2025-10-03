Asesinada en Marbella (Málaga) una mujer de 83 años presuntamente por su pareja

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

¿Por qué es importante? El cuerpo de la víctima presenta heridas por arma blanca. Su pareja, de 84 años, ha sido detenido.

Una mujer de 83 años ha sido asesinada con un arma blanca en Marbella (Málaga) presuntamente a manos de su pareja, de 84, que ha sido detenido este viernes. La pareja convivía en un chalé ubicado en una zona residencial en la entrada de Marbella, en el distrito Elviria Las Chapas.

Allí es donde los agentes han detenido al presunto autor, que ya ha sido trasladado a dependencias policiales, según han informado a 'EFE' fuentes cercanas a la investigación.

El cuerpo de la víctima, Eva, presentaba heridas de arma blanca y ha sido hallado sobre las 11:00 horas de este viernes en una vivienda ubicada en la calle Ciudad de los Periodistas.

La autoridad judicial ya ha autorizado el levantamiento del cadáver, al que se le realizará la autopsia en las próximas horas, y los agentes de la Policía Científica han tomado huellas en el posible escenario del crimen.

Desde la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga se está recabando toda la información relativa al asesinato por presunta violencia de género para trasladarlo a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género con el objetivo de determinar si se trata de un nuevo crimen machista.

Fuentes de la Policía Nacional han señalado a 'Europa Press' que ni el detenido ni la fallecida estaban en el sistema Viogén.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, serían 29 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2025 -diez de ellas en Andalucía- y 1.324 desde que comenzó a elaborarse la estadística de asesinatos por violencia de género en 2003.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

