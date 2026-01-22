Arranca la segunda fase de investigación en Adamuz con el foco en el análisis de las cajas negras y las imágenes de las cámaras de seguridad

Los detalles Se ha confirmado que, en total, 480 personas iban a bordo de los dos trenes accidentados: 289 en el Iryo y 191 en el Alvia.

La Guardia Civil ha recuperado los últimos cuerpos del tren Alvia en Adamuz, Córdoba, elevando a 45 las víctimas mortales. Concluye así la búsqueda de víctimas y la inspección ocular del siniestro. Ahora, la investigación se centra en las cajas negras de los trenes y las cámaras de seguridad, cuyos contenidos aún son en parte desconocidos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó que todas las pruebas están bajo custodia judicial. El accidente involucró al tren Iryo y al Alvia, con un despliegue de emergencias que llegó minutos después del aviso, pero no detectó al Alvia hasta más tarde. En total, había 480 pasajeros en los trenes. Las víctimas han sido identificadas y sus familias han comenzado a recibir los cuerpos.

La Guardia Civil ha recuperado este jueves los dos últimos cuerpos atrapados entre los restos del tren Alvia en Adamuz (Córdoba). Con ello, la cifra de víctimas mortales asciende a 45. A falta de identificar a esas personas y entregar sus restos a sus familias, se ha terminado la fase de búsqueda de víctimas de la investigación.

También ha concluido la fase de la inspección ocular del siniestro y ahora las pesquisas se centran en el contenido de las cajas negras de los trenes y de las cámaras de seguridad ubicadas en las vías. Sobre las cajas negras ya han trascendido algunos audios de las llamadas que se efectuaron tras el accidente. Pero lo que grabaron las cámaras de seguridad es aún un misterio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que "todas las cámaras y dispositivos de comunicación, evidentemente, están a disposición de la Guardia Civil, de la investigación y de lo que indique y ordene la juez".

Aunque sin dar muchos detalles, ha afirmado que las imágenes están siendo analizadas y el coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, Fernando Domínguez, ha corroborado que "están bajo custodia de la autoridad judicial".

Lo mismo ocurre con las cajas negras, que según el coronel Domínguez, "han sido entregadas a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, aunque la apertura de esa caja se hará aquí en Madrid".

Cuándo se asistió al Alvia

Además de la pregunta clave de cuál fue la causa del trágico accidente, en las últimas horas también se ha planteado cómo fue el despliegue de emergencias el día del suceso. El descarrilamiento del tren Iryo y posterior choque con el Alvia se produjo alrededor de las 19:43 horas del domingo y los primeros avisos de lo ocurrido fueron a las 19:45 horas.

En torno a las 20:00 horas llegaron al lugar los primeros equipos de emergencia para ofrecer asistencia a los afectados. Sin embargo, se ha sabido que los del Alvia no fueron atendidos hasta tiempo después debido a que las fuerzas de seguridad y emergencias no sabían que había otro tren implicado en el accidente.

Por el momento, no se sabe exactamente cuánto tardaron en socorrerles, aunque se trató del tren más afectado y que ha dejado más muertos.

El propio Marlaska ha explicado que los servicios de emergencia llegaron al lugar solo 15 minutos después de ser alertados del accidente, cuando ya había una primera patrulla de Guardia Civil ya estaba sobre el terreno.

Para entonces, la central del servicio 112 ya había recibido llamadas de pasajeros de ambos trenes siniestrados y Adif sabía que el Alvia estaba accidentado, como corrobora la llamada con su interventora, que se produjo a las 19:49 horas.

Sobre el terreno, desconocían la magnitud de la tragedia y se centraron en lo primero que vieron, el tren Iryo. Era imposible ver el Alvia, que se encontraba a 800 metros en medio de la oscuridad.

Es a las 20:15 cuando la Guardia Civil vio el Alvia y se desplazó hasta allí. No obstante, se desconoce cuánto tardaron en llegar y empezar a brindar ayuda.

Los guardias civiles sobre el terreno afirman, en base a sus recuerdos, que llegaron a ese tren pasadas las 20:30 horas, ya que fue un pasajero del Alvia que les avisó de lo ocurrido tras andar por las vías.

"Cuando íbamos por la mitad del recorrido venían personas con linternas, un guardia civil que nos preguntó qué hacíamos allí. Pareció sorprendido, le explicamos que había otro tren en malas condiciones allí", ha declarado Mario Samper, pasajero del Alvia, en Más Vale Tarde.

Sobre este desfase temporal, Interior ha reconocido que los agentes se enteraron de que había dos trenes, in situ. Ha asegurado el ministro que a las 20:15 horas es cuando la Guardia Civil, ya en el accidente, visualiza y se percata de que hay un segundo tren siniestrado, pero sin dar más detalles.

Pasajeros afectados

Lo que sí se ha sabido este jueves es que en total a bordo de esos trenes había 480 pasajeros: 289 en el Iryo y 191 en el Alvia. Una cifra que hasta ahora se desconocía ya que, como indicó el coronel Domínguez, "hay que diferenciar las personas que habían hecho su reserva de las que finalmente viajaron".

Datos de los viajeros de los trenes accidentados en Adamuz.

Todas las víctimas mortales ya han sido identificadas y sus familiares han empezado a recibir sus cuerpos para despedirse. En este sentido, este jueves cientos de personas de la localidad de Aljaraque, en Huelva, se han concentrado para despedir a la familia Zamorano, que ha perdido a cuatro miembros en el suceso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.