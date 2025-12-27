Aprieta el bolsillo para lo que viene: nos gastaremos más en la segunda mitad de las fiestas navideñas, cerca de 200 euros solo en regalos

Los detalles Ya hemos superado la primera pantalla de las navidades, con las cenas de empresa, la Lotería de Navidad, Nochebuena y Papá Noel. Sin embargo, lo peor está por llegar, con Nochevieja y los Reyes Magos.

Durante las navidades, se estima que el gasto promedio será de 800 euros, aunque este varía entre 200 y 1.500 euros según el presupuesto de cada persona. A mitad de las fiestas, la mayoría ya ha gastado entre el 50% y el 60% de su presupuesto, y se espera un aumento en el gasto en la segunda mitad. Los principales desembolsos son en regalos, con una media de 192 euros por persona, seguidos de 73 euros en celebraciones de Nochevieja y 132 euros en cenas familiares. Para evitar problemas financieros, los expertos aconsejan planificar, comprar con antelación y comparar precios.

Se calcula que nos gastaremos aproximadamente 800 euros estas navidades y este fin de semana la pregunta es clara: ¿vamos bien o nos estamos pasando? Unos reconocen que han "gastado más de la cuenta", que van "fatal" y que se han "pasado un poquito", mientras que otros dicen que se están "controlando mucho".

El gasto varía según el presupuesto, de los 200 a los 1.500 euros. La mayoría habrá gastado ya entre un 50% y un 60% de su presupuesto, y todavía queda lo peor porque gasteremos más, dicen, en la segunda mitad de las fiestas.

Sobre todo, gastaremos en regalos: "Unos 192 euros de media por persona, mientras que dedicaremos unos 73 euros a celebraciones y cotillones de Nochevieja, mientras que en las cenas familiares nos dejaremos unos 132 euros", indica Enrique García, portavoz de la OCU. Así, en total, nos dejaremos unos 400 euros.

Y diciembre es un mes engañoso, ya que quienes hayan cobrado antes, tendrán que esperar hasta seis semanas para volver a ver entrar dinero en su cuenta. "Yo he tenido que pedir préstamos dentro del entorno familiar porque si no, no llego", reconoce una mujer.

Precisamente, para evitar esto, los expertos recomiendan ser organizados, planifcar, comprar con anticipación y comparar precios entre establecimientos. "Yo siempre compro antes de Nochebuena porque luego todo está más caro", expresa una mujer Y es que gastar es fácil, pero pagarlo no tanto.

