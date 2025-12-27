Ahora

Primer check económico

Aprieta el bolsillo para lo que viene: nos gastaremos más en la segunda mitad de las fiestas navideñas, cerca de 200 euros solo en regalos

Los detalles Ya hemos superado la primera pantalla de las navidades, con las cenas de empresa, la Lotería de Navidad, Nochebuena y Papá Noel. Sin embargo, lo peor está por llegar, con Nochevieja y los Reyes Magos.

Caja fuerte con dinero
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Se calcula que nos gastaremos aproximadamente 800 euros estas navidades y este fin de semana la pregunta es clara: ¿vamos bien o nos estamos pasando? Unos reconocen que han "gastado más de la cuenta", que van "fatal" y que se han "pasado un poquito", mientras que otros dicen que se están "controlando mucho".

El gasto varía según el presupuesto, de los 200 a los 1.500 euros. La mayoría habrá gastado ya entre un 50% y un 60% de su presupuesto, y todavía queda lo peor porque gasteremos más, dicen, en la segunda mitad de las fiestas.

Sobre todo, gastaremos en regalos: "Unos 192 euros de media por persona, mientras que dedicaremos unos 73 euros a celebraciones y cotillones de Nochevieja, mientras que en las cenas familiares nos dejaremos unos 132 euros", indica Enrique García, portavoz de la OCU. Así, en total, nos dejaremos unos 400 euros.

Y diciembre es un mes engañoso, ya que quienes hayan cobrado antes, tendrán que esperar hasta seis semanas para volver a ver entrar dinero en su cuenta. "Yo he tenido que pedir préstamos dentro del entorno familiar porque si no, no llego", reconoce una mujer.

Precisamente, para evitar esto, los expertos recomiendan ser organizados, planifcar, comprar con anticipación y comparar precios entre establecimientos. "Yo siempre compro antes de Nochebuena porque luego todo está más caro", expresa una mujer Y es que gastar es fácil, pero pagarlo no tanto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE acusa a Feijóo de ser "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la DANA tras conocer los mensajes de Mazón
  2. Buscan a cuatro miembros de una familia española desaparecidos tras el naufragio de un barco en Indonesia
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Duros ataques rusos en Ucrania antes del esperado encuentro entre Trump y Zelenski
  4. Acuerdo en Villamanín por el Gordo de Navidad: la comisión cede dos millones de euros y el resto saldrá del premio de los vecinos
  5. Trump califica el caso Esptein como una "caza de brujas" e ignora el informe del FBI que le implica en una violación
  6. Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias con mínimas de hasta -3°C