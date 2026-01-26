Aparece la maleta de Ben dos meses después, pero el exoesqueleto que le permite caminar está incompleto

Sí, pero... La maleta que ayuda a Ben a levantarse y caminar ha sido localizada a 850 metros del lugar donde se perdió, en el restaurante La Chalana Bernabéu; sin embargo, el exoesqueleto está incompleto y la Policía investiga dónde está la pieza que falta.

Dos meses después de su desaparición, ha aparecido la maleta azul que contenía el exoesqueleto de Ben, el niño de ocho años con una enfermedad rara cuya historia les contamos en laSexta. El aparato, imprescindible para que el menor pueda caminar, ha sido localizado en un restaurante, aunque falta una de sus piernas.

La madre del menor, Marcela, ha confirmado que se trata de la misma maleta que perdió el pasado mes de noviembre y ha mostrado su alivio por el hallazgo, aunque con sentimientos encontrados. "Estoy contenta, muy feliz. Es increíble, casi no me lo puedo creer", ha señalado.

La maleta ha aparecido a solo 850 metros del lugar donde fue vista por última vez, en un restaurante del entorno del Paseo de la Habana. Según explica Marcela, recibió una llamada informándole de que el equipaje había sido encontrado y se desplazó hasta el local para comprobar su contenido. "Estoy ansiosa por abrir la maleta, verificar que esté todo bien y poner a Ben en marcha con su aparato", afirmaba antes de abrirla.

Al llegar al establecimiento, el propietario le confirmó que la maleta había sido guardada de buena fe al pensar que se trataba de un olvido de algún cliente. "Con buena fe la metimos para dentro para que no se quedara ahí la maleta", explica Jorge Sabín, dueño del restaurante La Chalana Bernabéu.

Tras comprobar su contenido, Marcela confirmó que se trataba de la maleta de su hijo, aunque detectó inmediatamente que el exoesqueleto no estaba completo. "Sí, es la maleta… pero falta una pierna", señaló. Para la madre de Ben, el hallazgo supone "la mitad de la felicidad".

Según el propietario del restaurante, la maleta fue encontrada a finales de noviembre en la puerta del local y permaneció guardada hasta que uno de los trabajadores reconoció el caso tras ver una noticia en redes sociales. Fue el cocinero quien alertó al resto del equipo. Al abrirla, comprobaron que ya faltaba una de las piezas del exoesqueleto, tal y como la recibieron.

Marcela ha presentado denuncia y confía en que la investigación permita esclarecer lo ocurrido y localizar la pieza que falta. "Seguro que la Policía va a ayudar. Eso espero. Porque es una gran desilusión", ha afirmado. La Policía revisará ahora las cámaras de seguridad de la zona.

La desaparición de la maleta se produjo el lunes 10 de noviembre, sobre las 12:30 horas, cuando Marcela aparcó su vehículo en el Paseo de la Habana, número 84. Tras sacar la maleta del maletero, la dejó en la calle y la olvidó. Horas después, al reconstruir lo ocurrido, volvió a por ella, pero ya no estaba.

El exoesqueleto, valorado en 70.000 euros, es un dispositivo hecho a medida que permite a Ben caminar tras varias operaciones de rodilla. Para su madre, su valor no es económico. "Para él es un tesoro. Son sus piernas. Es la manera que tiene de estar de pie y poder marcharse por ahí", explica.

Al tratarse de un aparato personalizado, carece de utilidad para terceros. Ante la falta de noticias, la familia llegó incluso a ofrecer una recompensa de 1.000 euros para intentar recuperarlo.

Hoy, la maleta ha aparecido. Pero sin una de las piernas del exoesqueleto, lo que impide que Ben pueda volver a utilizarlo con normalidad mientras continúa la investigación.

